Carmen Torralba: “El objetivo de Page es completar la construcción de esta tierra, revirtiendo los recortes de Cospedal”

Domingo, 6 mayo 2018

PSOE

Cuenca | ELDIAdigital.es

La diputada regional por el PSOE de Cuenca, Carmen Torralba, ha preguntado a su homóloga del PP, Pilar Martínez Peñarrubia, “si de verdad se cree sus mentiras o es que vive en otra región distinta a la nuestra”. En su opinión, “en su intento de desprestigiar al presidente García-Page no se da cuenta de que pone valor todo lo que hace”, como es el caso de la oposición firme al cementerio nuclear en Villar de Cañas o las medidas para las zonas ZEPA.

En este sentido ha destacado que, “como bien sabe la señora Peñarrubia”, la ZEPA de San Clemente, por ejemplo, incorpora ayudas para los agricultores que se acojan a las medidas ambientales de hasta 208 euros por hectárea. Y añade que “más ayudas podrían haber tenido si el PP no les hubiese engañado diciéndoles que no se les iban a conceder”.

Echa en falta Torralba que la diputada del PP hable del agua, cuando “es la mejor ayuda que puede tener un agricultor”, ya que una hectárea de regadío produce cinco veces más que una de secano. Pese a ello, “Rajoy con la complicidad de Cospedal sigue esquilmando los recursos hídricos de la provincia de Cuenca, aprobando un triple trasvase que ahora ha ampliado por la puerta de atrás y aprobando decretos de sequía para otras regiones mientras que en la nuestra sólo implanta restricciones en el acceso al agua que arruinan a nuestros agricultores”.

Se le olvida también decir a Martínez Peñarrubia, ha continuado la diputada socialista, que en esta legislatura se han aumentado en más de 7.000 los empleos en agricultura y ganadería, reduciendo el desempleo en el sector agrario en un 30%.

Por lo que respecta a la lucha contra la despoblación, Torralba ha puesto en valor la convocatoria ITI de la Junta de Comunidades para impulsar proyectos en la provincia que fijen población. En este punto ha señalado que “si Peñarrubia quiere ayudar en la lucha contra el despoblamiento, que le pida a su jefe Benjamín Prieto que la Diputación aporte a los ayuntamientos el 20% de sus proyectos, complementando el 80% que aporta el Gobierno regional”. Por cierto que, “si quiere hablar del yo invito y tú pagas, bien podría recordar que Cospedal prometió un Museo Paleontológico en campaña electoral del que hizo pagar a Prieto 300.000 euros de los conquenses”.

Torralba ha invitado asimismo a Peñarrubia a visitar las obras del nuevo hospital “tal y como hace de vez en cuando el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, que es quien nos enseña los avances que se van haciendo”.

Con respecto a los convenios de ayuda a domicilio, la responsable socialista ha recordado que “está liquidado todo 2017 y ya se han firmado los convenios de 2018, cosa que con Cospedal no pasaba, pues no los firmaba en todo el año, mientras los alcaldes del PP no abrían la boca entonces para quejarse”.

Torralba ha finalizado diciendo que “se podría seguir hablando de las nuevas infraestructuras educativas que se están construyendo, las adquisiciones en material sanitario, el descenso de las listas de espera… todos pasos hacia delante dados por el Gobierno del presidente García-Page para revertir los recortes de Cospedal”.

En cualquier caso, “queda mucho por hacer, porque construir cuesta más que destruir, pero el objetivo es completar la construcción de esta tierra”. Y ha zanjado: “Aunque los recortes de Cospedal sean ahora un mal recuerdo, no debemos olvidar todo lo que se hizo entonces y lo que se está haciendo ahora”.