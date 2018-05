El Rápido de Bouzas asalta el fortín de El Prado y evita que el CF Talavera asegure la Copa

Domingo, 6 mayo 2018

Fútbol: Segunda B (Grupo I)

0-2 ganaron los gallegos en Talavera de la Reina, donde los de Fran Alcoy no perdían desde el pasado mes de septiembre. Ahora, se jugarán su billete para la Copa del Rey en la última jornada, en la que necesitan ganar al Cerceda.

El CF Talavera de la Reina no ha podido terminar la liga a lo grande en El Prado. Derrota en su fortín este domingo por 0-2 frente a un Rápido de Bouzas que sigue creyendo en poder jugar el play-off de ascenso. Para los talaveranos, la derrota, además de cortar una racha de imbatibilidad ante su afición que se remontaba a septiembre, supone no poder certificar matemáticamente la Copa del Rey. Depende de sí mismo, pero deberá ganar el último encuentro en Cerceda para lograrlo.

Este domingo, el Rápido de Bouzas tiró de pegada y se llevó con justicia la victoria. Es cierto que salió con brío, pero amagó y no golpeó en la portería visitante, lo que si hizo el conjunto gualdinegro en el 42' con un buen gol de Kaxe. Pudo recortar distancias al comienzo del segundo acto el conjunto cerámico, pero el árbitro no señalaba un protestado penalti sobre Laerte, quien también perdonaba frente a Brais poco después la igualada. Y cuando mejor estaba el Talavera, con Jesús Jiménez rozando el gol, un contraataque de los gallegos lo culminaba Javi Sánchez en el 76' con el 0-2. Acosó el CF Talavera hasta el final, pero no encontró el gol, con lo que la victoria se iba para tierras gallegas.