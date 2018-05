El FS Talavera superó al Ciudad de Toledo para convertirse en equipo de División de Honor

Martes, 8 mayo 2018

Polideportivo: Fútbol Sala Juvenil

DEPORTES | El Día/FS Talavera 08:30 |

El Fútbol Sala Talavera Pisciébora jugará la próxima temporada en la División de Honor de Juveniles, máxima categoría a nivel nacional, y lo hará después de conseguir alzarse con la victoria en el encuentro decisivo de la Fase de Ascenso Regional que se celebraba en la tarde de este pasado sábado 5 de mayo en el Pabellón ‘Primero de Mayo’. Ante un millar de espectadores, una auténtica barbaridad para tratarse de un encuentro entre Juveniles, si bien es cierto que la ocasión lo merecía, se iban a disputar los de Talavera de la Reina una plaza en superior categoría ante un Félix Ramiro Ciudad de Toledo que llegaba a este duelo con los mismos números que los talaveranos, si bien es cierto que a estos últimos les valía el empate para ascender.

Pero los chicos de Sergio Jiménez ‘Pollo’ no querían el empate, querían vencer ante su público y además dejando en los presentes un buen sabor de boca. Magnífica apertura de encuentro sería la que tuvieron los celestes, que al primer minuto de juego dominaban ya en el marcador por 1-0 merced a un tanto de David Yáñez de remate cruzado después de culminar una acción a la contra. Y la cosa pudo ponérseme mejor de no ser porque el poste repelía una vaselina de Fer con la que había sido capaz de superar a Quintana y porque a Alejo se le iba el remate un poco desviado cuando estaba en posición franca al segundo palo para remachar la acción. Perdonaba el conjunto local y no así el visitante, que en la primera que tenía iba para adentro. Hugo pivotaba, se daba la media vuelta y batía a Sergio de remate ajustado.

Ni un ápice inquietó al conjunto celeste, que lejos de ver los fantasmas del partido de Chiloeches se echó para adelante y David Yáñez establecía el 2-1 un minuto después tras regatear al meta y encontrar el espacio libre para superar al defensa que se había quedado bajo los palos intentando taponar el tiro. A ese 2-1 le acompañó en ese mismo minuto el 3-1, el cual llegaría en las botas de Quique Hernando tras recuperar un balón en la frontal del área y rematar a la red. No se conformaban con ello los locales quienes veían como en el séptimo minuto de juego subían su ventaja al 4-1 después de que Álex rematara libre de marca un pase de Quique Hernando.

El FS Talavera Pisciébora tenía a su rival contra las cuerdas y con mucha facilidad conseguían una vez tras otra superioridades en ataque, lo cual se plasmaba en ocasiones para Dani Redondo, Adrián, Peli… Sin embargo el grifo de los goles de los talaveranos se detendría ahí y no así el de los toledanos, que espabilaron en este tramo final de la primera mitad consiguiendo Juan Carlos recortar distancias con remache al segundo palo y pudiendo Mario Fernández hacer el tercero, pero se le iba desviado. Con el 4-2 nos íbamos al descanso.

Tenía que arriesgar en el segundo acto el Ciudad de Toledo y durante unos minutos siguió llevando las dudas al conjunto local, pero esas dudas fueron disipadas en el minuto 26 con un tanto de Aarón. El talaverano robaba la bola en diez metros y no se lo pensaba ejecutando un potente zapatazo que se iba de palo a palo para superar a Ernesto y subir el 5-2 que daba la tranquilidad para afrontar el cuarto de hora final. Intentaron los naranjas agitar el partido, entrando en una fase de faltas y piques por ambos bandos que fue parada por el colegiado a base de tarjetas amarilla. Sin embargo a los locales se les veía un puntito por encima, lo cual corroboró Peli a la media hora con una recuperación de bola y posterior remate ajustado para el 2-6.

No esperaba más Álvaro Jiménez para usar la acción de portero – jugador, pero la defensa local fue sencillamente brillante, con los ‘veteranos’ llevando el peso del partido y sabiendo no solo neutralizar las acciones rivales, sino incluso generarse sus propias ocasiones para terminar anotando otros dos goles más (Quique Hernando y Peli) que redondearon la victoria para el definitivo 8-2. El bocinazo final llegaba y con él la fiesta de los canteranos del conjunto cerámico, quienes han completado una campaña sencillamente brillante, pese a empezar el curso con dos derrotas consecutivas. Desde entonces todo ha sido ganar, ganar y volver a ganar para los de Sergio Jiménez ‘Pollo’, que la próxima temporada se estrenarán en la División de Honor de Juveniles.

Ficha del partido

Fútbol Sala Talavera Pisciébora: Sergio, David Yáñez, Fer, Alejo y David Vicente. También jugaron: Peli, Álex, Dani Redondo, Adrián, Aarón, Víctor y Quique Hernando.

Ciudad de Toledo: Quintana, Mario Fernández, Moncho, Hugo y Steven. También jugaron: Moguel Villota, Raúl Gamero, Juan Carlos y Ernesto.

Árbitro: César Mateos Madroñal (Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Alejo y Quique Hernando. Por parte visitante vieron la amarilla Miguel Villota, Mario Fernández y Steven.

Goles: 1-0 (min. 1) David Yáñez, 1-1 (min. 4) Hugo, 2-1 (min. 6) David Yáñez, 3-1 (min. 6) Quique Hernando, 4-1 (min. 7) Álex, 4-2 (min. 15) Juan Carlos, 5-2 (min. 26) Aarón, 6-2 (min. 31) Peli, 7-2 (min. 36) Quique Hernando y 8-2 (min. 38) Peli.