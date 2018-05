HISTORIAS DE TENIS (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 7 mayo 2018

Prácticamente nazco con el tenis, porque a mi padre le apasionaba. Antes de jugar ya me recuerdo en el Club de Santo Domingo, cerca de Madrid, buscando pelotas por el campo. Pelotas que venían en cajas de cartón, cosa que ahora ya no se estila.



Me han dado muchas clases de tenis, pero también yo he dado, como profesor, bastantes. He jugado al tenis con todo tipo de personas, vecinos, amigos, incluso gente famosa. Con todos guardo un estrecho lazo de camaradería. El tenis une mucho. Incluso tuve una novia gran jugadora de tenis a la que conocí gracias a este deporte.



Inolvidables mis partidos con el escritor José Luis Olaizola, que por cierto tiene un libro sobre tenis en clave de humor. Lo leí hace muchos años.



Yo jugué con José Luis, creo recordar cuando ya pasaba los ochenta, o estaba cerca de cumplirlos. Su estilo era reposado pero con energía. En los descansos hablábamos de literatura y de periodismo. Por aquella época yo estaba escribiendo Pedro J. Tinta en las venas.



Inolvidables también mis partidos con Pedro Ruiz. Pedro está en muy buena forma física, es una roca. Le pegaba muy fuerte. Se veía que no le habían enseñado a jugar, pero que había jugado con gente muy buena, y lo hacía bien, eficaz.



Si lo pienso, el tenis, y el deporte en general, es como la literatura, que me ha acompañado toda la vida.



Durante mucho tiempo no me ha importado lo más mínimo ganar o perder. Ahora sí que me importa ganar, y me he dado cuenta, como el que abre los ojos, de lo importante que es esto, ganar, en nuestra sociedad. A mí me lo preguntan mucho, en cuanto me ven: “¿Has ganado?” Además, si no te importa ganar, es mucho más fácil perder.



Antes de terminar este artículo, quiero agradecerle a Miguel Casado, mi actual compañero de tenis, informático y magnífica persona (y deportista) que me haya animado a enlazar mis vivencias tenísticas con el inicio del Mutua Madrid Open.



¡Cuánto he disfrutado viendo tenis! John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Boris Becker, Pat Cash, Sergio Bruguera, los hermanos Sánchez Vicario, Nadal… Steffi Graff, Martina Navratilova, Chris Evert, Conchita Martínez… Me acuerdo perfectamente de su forma de jugar, de cómo sacaban, de cómo voleaban…



Un verano tuve la suerte de ir a Wimbledon. La señora que me albergó en su casa, en su familia, en Inglaterra, que era profesora de tenis –y un ángel de grandes ideas- me llevó al torneo sabiendo que me apasionaba este deporte. Me tropecé, antes de la final masculina, con Michael Stich, que luego fue el ganador.



Guardo una foto de cómo me firmó su autógrafo. Creo que tenía catorce años.

Durante un tiempo quise ser jugador de tenis. Miguel Delibes decía que él era un cazador que escribía. A lo mejor yo soy un jugador de tenis que escribe.