Blanca Calvo considera un "gran varapalo" el cierre del Palacio del Infantado

Lunes, 7 mayo 2018

maratón de cuentos

Guadalajara | El Dia

Cuando apenas queda algo más de un mes para el Maratón de Cuentos, los problemas detectados en el edificio del Palacio del Infantado han obligado a su cierre y a la convocatoria de una reunión urgente el pasado viernes para buscar soluciones rápidas que, según ha señalado Calvo, podrían conocerse pronto porque ya han planteado una propuesta a la Junta de Castilla-La Mancha.

De momento, Calvo prefiere no concretar la propuesta que han planteado hasta que no esté cerrada, pero no cree que haya pegas para ello porque "hay bastantes buenas perspectivas".

Calvo, que fue realmente la instigadora de este maratón que este año hará su vigésimo novena edición, reconoce que este 2018 se han multiplicado los problemas, y que "lo único positivo del cierre del palacio es el apoyo recibido", ha señalado.

En todo caso, tras el recorte de los 6.000 euros sobre el presupuesto de 74.000 que iba a dar el Ayuntamiento, la presidenta del SLIJ señala que no pueden permitir que se les "desmadre" el presupuesto y más si a esto unen la clausura del palacio, donde estaba su escenario central.

Blanca ha lamentado esta reducción del apoyo municipal al Maratón teniendo en cuenta lo que aporta no sólo los días de su celebración sino en otras actividades que se celebran el resto del año, y ha criticado también la escasa colaboración de instituciones como la Diputación mientras este año ha otorgado 200.000 euros a la capital como Ciudad del Deporte.

"Estamos navegando a contracorriente", ha apuntado también Calvo para quien el Maratón de Cuentos aporta rentabilidad económica, turística y prestigio a la ciudad.