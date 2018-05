C's Cuenca propone cambios para cumplir las mociones aprobadas en los plenos

Lunes, 7 mayo 2018

práctica "poco democrática"

Así, los ediles de la formación naranja propondrán que, cada vez que se apruebe una moción en el Pleno, se abra de oficio un expediente administrativo para determinar su viabilidad económica y jurídica. De obtenerse los informes favorables pertinentes, su ejecución sería de obligado cumplimiento.

La portavoz del Cs en el Consistorio, María Jesús Amores, ha destacado la importancia de introducir estos cambios en el ROM “para que las mociones formuladas por la oposición y respaldadas por la mayoría de los concejales no queden en papel mojado”. “Elevamos propuestas en beneficio de la ciudad que se entienden necesarias al salir adelante por mayoría, y que sin embargo no se llevan a cabo por la inacción del equipo de gobierno o, directamente, por su falta de voluntad, tal y como ha reconocido en alguna ocasión el propio alcalde, al decir que no comulgaba ideológicamente con algunas de las propuestas, y que por eso no las ejecutaría”.

La portavoz de Cs ha añadido que, en el escenario actual, donde el equipo de Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en el Pleno, se ponen especialmente de relevancia las propuestas que pueda plantear la oposición con el fin de atender aquellos asuntos a los que el equipo de Gobierno no presta la atención necesaria.

El Grupo Municipal Ciudadanos presentará mañana una segunda moción con el fin de promover que el equipo de Gobierno acometa la adaptación progresiva de los baños municipales para pacientes ostomizados. Es decir, aquellos que han sido objeto de una intervención quirúrgica para obtener una derivación fisiológica que aboca al exterior de un punto diferente al orificio natural.

Siguiendo las recomendaciones de enfermeras estomaterapeutas, la moción propone que los baños adaptados incorporen, entre otros, aparatos sanitarios exclusivos, un punto de agua con ducha higiénica para poder realizar el lavado de las bolsas y un colgador para la disposición de bolsas de irrigación.

Ruegos y Preguntas

En el apartado de control, los ediles de Cs preguntarán al equipo de Gobierno por el sistema de control de acceso al Casco Antiguo –para conocer el número de vehículos censados en el barrio y el número de solicitudes cursadas para la zona verde-; o por el número de empresas que se han establecido en el término municipal de Cuenca desde el inicio de la legislatura, así como por las medidas promovidas para favorecer su asentamiento.

Por lo que se refiere a ruegos, se formularán el máximo de nueve, la mayoría relacionados con la mejora de la movilidad. Así, se pedirá que se habilite una pasarela peatonal en el arco de Bezudo que garantice la seguridad de los viandantes -que en estos momentos tienen que invadir la calzada para atravesar la muralla-; que se estudie la regularización semafórica de los cruces de la Delegación Provincial de Sanidad, y de la calle Aguirre con Las Torres; y que se soliciten los estudios técnicos pertinentes para determinar si es posible ampliar la estructura del aparcamiento de la calle Caballeros hacia el solar municipal contiguo, “lo que reduciría notablemente el coste del proyecto de ampliación al ahorrarse los servicios comunes”.

También, que el Ayuntamiento reubique los contenedores de residuos sólidos urbanos, vidrio y papel situados encima de la acera de acceso al campo de ‘la Bene’ -y que obligan a los viandantes a bajarse a la calzada-; que ponga en marcha el ascensor del aparcamiento de San Antón con el fin de mejorar la movilidad de los vecinos hasta la plaza que hay en la parte superior; y que promueva la instalación de aparcabicis metálicos en los accesos a edificios administrativos.

Entre otros ruegos, figuran los de la reparación de las fuentes públicas de la ciudad –han recordado que se acerca la temporada estival y que el equipo de Gobierno sigue sin arreglarlas a pesar de la denuncia hecha por Ciudadanos hace un año-, el arreglo de la zona infantil del Jardín de los Poetas, o la limpieza de la fachada del edificio del Sescam de la calle Colón.