Peñarrubia denuncia "ineptitud" en los Servicios de Teleasistencia y Dependencia

Lunes, 7 mayo 2018

acusa al gobierno regional

Cuenca | ELDIAdigital.es

Con estas palabras Peñarrubia se ha referido a los recientes datos presentados en las Cortes Regionales por la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, quien a instancia del Partido Popular reconocía el total bloqueo en el acceso al servicio de Teleasistencia Domiciliaria con 1.000 solicitantes en lista de espera y que, a pesar de ser largamente denunciado hasta por los particulares afectados, fue desmentido taxativamente por el Ángel Tomás Godoy, incluso llegando a acusar a los populares de mentir y manipular.

“Cuando hasta los datos ofrecidos por la propia Consejería de Bienestar Social en materia desmienten, en todos los extremos, a los que presentaba hace unos días el Delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, solamente se pueden producir dos escenarios: o que el señor Godoy, de forma consciente, traslada una realidad ficticia que solamente existe en el imaginario socialista; o, lo que puede aún ser más grave para el máximo representante de Page en la provincia de Cuenca, que no tiene conocimiento de la realidad existente y el desgobierno generalizado en todas las áreas de su competencia”, afirmaba la diputada del PP.

No obstante, Peñarrubia ha sugerido que igual Godoy se podría haber decantado por una tercera vía enfocada a “defender lo indefendible, esconder lo que resulta incómodo, confiando en que la ciudadanía no sea capaz de defender sus derechos y no exija las pertinentes responsabilidades hacía quienes tan nefastamente les debieran representar”.

Sin embargo, gracias a la insistencia del Partido Popular y las denuncias de los propios afectados, se ha podido conocer la escalofriante lista de espera para poder acceder a un servicio tan importante como la Teleasistencia Domiciliaria que tiene como finalidad proporcionar una serie de atenciones personalizadas potenciando su autonomía, detectando, previniendo y, en su caso, interviniendo ante posibles situaciones de riesgo, estando comunicados las 24 horas del día gracias a un terminal y a un pequeño dispositivo que se instala en la vivienda, permitiendo la conexión con una central atendida por profesionales.

Parece ser, continuaba la popular, que para Godoy los 1.000 expedientes en lista de espera en toda la región y los centenares que se van acumulando en la provincia de Cuenca son, a todas luces, inexistentes, como afirmaba en el mes de febrero cuando sentenció -textualmente- que ‘los ciudadanos no olvidan y menos aun los que sufren’.

La diputada por Cuenca ha lamentado que hayan sido esos mismos ciudadanos quienes hayan tenido que denunciarlo, con solicitudes fechadas un año antes, no recibiendo ningún tipo de noticia ni explicación sobre su demanda para disfrutar de un servicio tan esencial como la Teleasistencia; y sufriendo la ineptitud y el desprecio de unos representantes políticos para los que directamente no existen.

“Los conquenses no nos merecemos unos representantes, como Godoy y Amelia López (directora provincial de Bienestar Social) que presumen de una realidad totalmente ficticia, mientras se acumulan expedientes de personas y familias con necesidades básicas, mientras los familiares de dependientes denuncian la cruel vivencia de niños desesperanzados con el Gobierno de Page, mientras la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia cataloga el sistema actual como “de bajo coste” y mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio sigue colapsado y anclado en una dotación absolutamente insuficiente; es inadmisible”, sentenciaba Peñarrubia.

En este sentido, la parlamentaria del PP ha recordado las crudas cifras sitúan la lista de espera en 10.000 personas, muchas de ellas ya fallecidas sin haber recibido ninguna clase de servicio; casi 7.000 personas aún sin valorar; ayudas técnicas que son inutilizables en el 99% de los casos; y 16.000 prestaciones concedidas, “las mismas que con orgullo se vanaglorian el dúo Godoy-López pero obvian decir que perciben una atención de unos 20 euros por dependiente”, concluía Martínez Peñarrubia.