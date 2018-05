El PSOE de Montiel denuncia la “nula sensibilidad” del alcalde

Lunes, 7 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Y es que, desde el PSOE recuerdan que en la sesión plenaria celebrada, los concejales del Grupo Municipal Socialista presentaron varias mociones sobre asuntos que afectan directamente a la mayoría de los vecinos y vecinas de Montiel.

En este sentido, los socialistas reprochan que “el Partido Popular dijese no la exigir de unas pensiones dignas, no a la igualdad entre hombres y mujeres y no a pedir el fin del trasvase en las actuales condiciones que deja a nuestra tierra y a nuestros agricultores y ganaderos sin el agua que necesitan para su progreso”.

Un alcalde desleal y con escaso interés

Todo ello sumado a la “deslealtad en forma de desplante inoportuno” protagonizado por el alcalde, Raúl Valero, hacia la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, y hacia el resto de alcaldes de la comarca de Montiel, al no asistir a una reunión para abordar políticas tan importantes dentro de esta área como son la dependencia, la ayuda a domicilio o la teleasistencia. Una actitud que para los responsables del PSOE deja muy claro el “escaso interés del equipo de Gobierno del Partido Popular por contribuir a sumar fuerzas en beneficio de la ciudadanía de nuestro pueblo”.