Urbieta y Bergera ganan el partido de exhibición de pelota a mano de las fiestas de Fuentenovilla 

Martes, 8 mayo 2018

09:00

El frontón de Fuentenovilla, verdadero orgullo local, construido en hacendera en el año 1981, acogió en la mañana de ayer los dos tradicionales partidos de pelota a mano de exhibición que se disputan cada año con motivo de las fiestas patronales que se celebran en honor a San Isidro y a la Virgen del Perpetuo Socorro en la villa alcarreña.

El primer partido, mano a mano, disputado en la modalidad de cuatro y medio, enfrentó a Pocholo (azul) y a Serrano (rojo), ambos pertenecientes al club de pelota a mano de El Molar (Madrid), si bien Serrano es oriundo de la localidad alcarreña de Escamilla.

Con la grada del frontón llena para presenciar el espectáculo, el partido se desarrolló a tacadas. Primero se fue Serrano, con cuatro tantos consecutivos. Pocholo recuperó fuelle con su saque endiablado, y fue así como, a arreones, los dos contendientes llegaban a un emocionante empate a 21 tantos. Lo resolvió muy bien Serrano con un saque ajustado al cuchillo, el gran arma de su rival. “A partir del tanto 18, me quedé sin piernas, y Serrano, con el resto poderoso que tiene, se ha llevado el gato al agua”, decía Pocholo, a quien la afición le viene de su padre, gran pelotari y también habitual en los frontones de La Alcarria, como el de Fuentenovilla. Serrano agradecía el apoyo de la afición y las palmas del público para este deporte tan duro, “en el que sólo dependes de ti”.

Despues de los pelotaris madrileños, tomaban el relevo las dos parejas venidas Navarra, La Rioja y País Vasco. En el partido estrella de la mañana, se enfrentaban el navarro Bergera y el guipuzcoano Urbieta (azules), contra el riojano Prado y el también guipuzcoano Zabala (rojos). Vencieron los primeros por 25-22. Como en el primer partido, el tanteo fue a tacadas. “Al principio nos ha costado un poco entrar en el juego, encajando los seis primeros tantos, pero luego nos hemos repuesto hasta llegar incluso a tomar la delantera. Al final han reaccionado y, aunque hemos peleado hasta el último momento, no ha podido ser”, resumía el delantero riojano.



“Parecía que habíamos hecho lo más difícil, igualando el tanteo. Prado ha acertado con remates adelante, y les hemos recortado, aunque se han acabado imponiendo. Bergera es uno de los gallos de la zaga actual, de hecho, está preseleccionado para jugar el Mundial. Por mi parte, he intentado sujetarlo como he podido y cuanto he podido”, añadía el zaguero guipuzcoano.

Urbieta empezó muy bien en los cuadros delanteros, pero Prado y Zabala, con el cambio de pelota en el primer tanto rojo, recuperaron terreno. El resto del partido, azules mantuvieron una cómoda ventaja, que sólo se vió inquietada al final, con una excelente racha de Prado y Zabala. “Con este zaguero, se juega fácil”, valoraba Urbieta, que también tuvo palabras de elogiosas para su oponente. “Prado remata muy bien, es muy rápido para defender, y con la derecha, parece que no hace daño, pero es muy preciso”, terminaba el delantero. “En Fuentenovilla se nota que hay afición. Todos los años llena la grada, que aplaude los tantos”, añadía Bergera. “Muchos amigos nos dicen que estamos locos, que los domingos son para descansar, pero a nosotros nos gusta la carretera, sudar y disfrutar de la pelota”, terminaba el navarro.