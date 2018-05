Mayordomo reclama “altura de miras” a las administraciones en favor de Cuenca

Lunes, 7 mayo 2018

Reunión Ayuntamiento-Junta

Cuenca | D. Guijarro

Ángel Mayordomo ha reclamado esta mañana a las administraciones públicas que tengann “altura de miras” en beneficio de Cuenca y sigue reclamando consenso y diálogo para poder desarrollar proyectos en la ciudad.

Así se ha pronunciado el secretario general de CEOE-Cepyme Cuenca a preguntas de los periodistas durante la presentación del I Salón del Automóvil Nuevo de Cuenca, 'Auto Stock Cuenca' .

Aunque asegura que no conoce más detalles de la reciente reunión entre el alcalde y el vicepresidente primero de la Junta que los conocidos por la prensa, Mayordomo ha valorado el “principio de acuerdo” anunciado pero ha reclamado que no se quede ahí y pide a ambas instituciones que mantengan el diálogo. “Nos parece positivo el acuerdo pero reclamamos un total y absoluto consenso para una estrategia a medio y largo plazo por Cuenca”, ha subrayado. El responsable de CEOE ha blindado el apoyo de la patronal conquense y ha deseado que sea una realidad y no suceda “lo que hasta ahora”.

Y es que ha recordado cómo a pesar de existir un consenso en la provincia sobre el problema de la despoblación y que desde todas las instituciones se estén realizando proyectos para frenarlas, la provincia siga perdiendo población desde 2011 a lo que se ha sumado en el último año la capital, lo que a su juicio demuestra que “algo no se hace bien”.

También ha lamentado que en Toledo se haya logrado realizar accesos al casco histórico en diversos puntos de la ciudad y en Cuenca desde hace más de diez años se lleve hablando de diversos proyectos que nunca se han materializado. “Deseamos que se realice cualquier proyecto que mejore la accesibilidad al Casco Histórico. Si ahora se empieza por un ascensor mejor, pero no hay que desaprovechar la oportunidad de desarrollar el resto”, ha sentenciado.

NUEVAS SEDES

Respecto a la búsqueda de nuevos locales para albergar las sedes de los agentes sociales, Mayordomo ha explicado que han mantenido una reunió con representantes del Ministerio y la subdelegada del Gobierno en Cuenca donde han analizado algunas propuestas.

También ha detallado que queda reunirse con los sindicatos para realizar una propuesta conjunta, aunque se trate de tres locales diferentes, al Ministerio que, según su relato, ha manifestado su intención de resolverlo.