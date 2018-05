CLM garantizará la protección y ayuda a los menores huérfanos por violencia de género

Lunes, 7 mayo 2018

Igualdad

REGIÓN | ELDIAdigital

La Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género garantizará la protección y ayuda a las y los menores de edad que hayan quedado huérfanos como resultado de la violencia machista para poder actuar “de manera rápida ante las consecuencias devastadoras de la misma”. Además, esta medida se ampliará a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad en los casos de homicidio o asesinato.

Así lo ha destacado la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, hoy en el Senado durante su intervención en la II Jornada 'Huérfanos de la violencia de género: hacia la reparación del daño' que organiza el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto y la Fundación Mujeres.

Araceli Martínez ha reiterado que esta legislación pretende seguir profundizando para dar con los mecanismos y actuaciones adecuadas que nos permitan erradicar la violencia de género. Por este motivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha el 95 por ciento de las medidas que recoge este anteproyecto de Ley.

La directora del Instituto de la Mujer ha recordado que una de las novedades más importantes que recogerá la Ley será la consideración de víctimas de violencia de género a las madres cuyas hijas e hijos sean asesinados por el padre o por el hombre con el que tuvieran o hubieran tenido una relación afectiva para causarles un mayor sufrimiento.

“En Castilla-La Mancha queremos dar pasos por delante y, entre otras medidas, reconoceremos una ayuda económica a las y los huérfanos por violencia de género para garantizar que la pérdida de su madre no tenga perjuicios económicos ni para las criaturas, ni para sus familias de acogida”.

Asimismo, la Junta de Comunidades pedirá la retirada de la patria potestad de las y los menores cuando la madre sea asesinada porque “es inconcebible que un hombre que asesina a su pareja esté preparado y en condiciones para criar a sus hijas e hijos”, ha asegurado Araceli Martínez.

Otra de las medidas que contempla el anteproyecto de ley es la formación a profesionales de cualquier ámbito de la Administración regional que de una u otra manera trabajen con víctimas de violencia de género “para dotarles de los conocimientos necesarios que les permita trabajar con ellas así como con sus hijas e hijos”.

La directora del Instituto de la Mujer ha recordado que el anteproyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género contempla un articulado específico para “blindar que haya contenidos curriculares estables que permitan abordar la violencia de género, la educación afectivo-sexual y, en definitiva, la promoción de la igualdad desde el espacio educativo”.

En este sentido, ha subrayado que el ámbito de la educación es por excelencia, aunque no es el único, en el que se puede trabajar para prevenir y sensibilizar desde edades tempranas pues, “si no educamos en igualdad, estaremos implementando medidas paliativas pero no medidas definitivas”.

A todas estas medidas se unen las Becas ´Leonor Serrano Pablo´, dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, y desde este año, también a sus hijas e hijos, destinadas a la realización de estudios superiores.

Para finalizar, Araceli Martínez ha puesto en valor una de las novedades en el ámbito de la vivienda que implicará un acceso especial a aquellas personas que obtengan la guarda y custodia de las y los huérfanos de violencia de género.

II Jornada ‘Huérfanos de la violencia de género: hacia la reparación del daño’

El Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto ha organizado por segundo año consecutivo una jornada para presentar la situación de las y los huérfanos de la violencia de género en España con la participación de representantes de las instituciones estatales y autonómicas y miembros de las familias afectadas.

A esta jornada ha asistido, además de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, el vicepresidente del Senado, Joan Lerma; la delegada del Gobierno para la violencia de Género, María José Ordóñez; la fiscal de la Sala de la violencia de género, Pilar Martín; y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras autoridades.