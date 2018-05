Valdepeñas acogerá una campaña de prevención del glaucoma ocular

Lunes, 7 mayo 2018

salud

Ciudad Real | El Dia

Se trata de una campaña que se realizó en marzo en Madrid y que llegará a Valdepeñas con un equipo de 15 personas que realizarán durante la mañana del 20 de mayo pruebas gratuitas para detectar el glaucoma, que se detecta principalmente en mayores de 35 años y que viene provocado por la hipertensión ocular, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de la localidad, Jesús Martín, ha agradecido a Martínez de Carneros su colaboración y entrega para llevar a cabo esta campaña gratuita en Valdepeñas. Ha recordado que el abuelo del oftalmólogo dedicó sus conocimientos a mejorar la calidad de vida de los vecinos creando en 1922 el primer hospital del municipio.

"Los pueblos son la memoria que de ellos quedan cuando en ellos se escriben algunos hijos notables, y un dato que desconocía es que era su abuelo el que creó el primer hospital de Valdepeñas y lo dirigió hasta el año 73, que se inaugura el Hospital Gutiérrez Ortega", ha explicado el regidor municipal.

Además, ha apuntado que "aquello terminó llamándose la Casa de Socorro, porque no había una sanidad pública como la que hoy, pero la verdad es que a ese hospital se llegaba, aunque no se tuviera pudientes, que era la inmensa mayoría, y no se le cobraba tampoco".

Martín ha recordado que la Casa de Socorro se ubicaba en la calle Manuel León, en el edificio que ocupa ahora la Concejalía de Servicios Sociales, por lo que coincidiendo con la campaña de prevención del glaucoma ocular, el domingo 20 de mayo, se instalará en este centro una placa en reconocimiento al fundador de ese primer hospital, Alfonso Gómez Carneros Merlo.

MEJORA SANITARIA

Su nieto, Alfonso Martínez de Carneros que ha agradecido el gesto del Consistorio, ha tenido palabras de recuerdo para el médico "que hizo su carrera en Madrid en la Universidad Central, y él estaba en el Hospital San Carlos de Madrid y toda la tecnología de la época que estaba instalada en ese hospital las trasladó a Valdepeñas, con lo cual fue un notable avance en la mejora sanitaria de toda la ciudad".

Alfonso Martínez de Carneros ha rememorado que lo llamaban el "médico de los pobres" porque era "muy generoso", no solo porque no cobraba sino porque daba grandes donativos a familias que lo necesitaban, dedicándose a la ciudad "mañana, tarde y noche".

En cuanto a la campaña de glaucoma ocular quiso, ha destacado la importancia de la prevención de esta enfermedad que reduce la visibilidad del paciente como si mirara a través de un túnel, y que tiene mayor incidencia en mayores de 35 años, con hipertensión ocular, diabéticos y con una alta miopía.

DETECTAR EL GLAUCOMA A TIEMPO

"Hay muchos tipos de glaucoma, pero lo que hay que recalcar es que se pierde visión progresivamente sin que el paciente se dé cuenta con lo que la visita al oftalmólogo es imprescindible para detectarla a tiempo, si se detecta tarde ya hay lesiones que son irreversibles", ha advertido Martínez de Carneros.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales y Sanidad, Vanessa Irla, ha precisado durante la presentación que la campaña se llevará a cabo en la Plaza de España en horario de 11.00 a 14.30 horas, subrayando que se trata de una prueba "importante para prevenir un desenlace fatal para nuestra visión".