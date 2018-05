Norah Wanton, ganadora del IX Concurso de Jóvenes Pianistas de Sigüenza

Martes, 8 mayo 2018

El Concurso se disputó en tres categorías. La A, para jóvenes pianistas que antes de la fecha de celebración del Concurso no habían cumplido los 20 años de edad. La Categoría B, para jóvenes pianistas que antes de la fecha de celebración del Concurso no habían cumplido los 15 años de edad. Y la Categoría C, para jóvenes pianistas que antes de la fecha de celebración del Concurso no habían cumplido los 10 años de edad.

La ganadora absoluta ha sido Norah Wanton, una niña de nueve años, de nacionalidad italiana, residente en Granada. La joven artista se impuso en su categoría, además de recibir el premio a la mejor interpretación de la obra de F. Chopin 'Nocturno en Mi menor Op. póstumo 72 nº1', concedido por el Instituto Polaco de Cultura de Madrid. Wanton fue la única participante que ganó el Primer Premio Absoluto entre las tres categorías en las que se disputó el Concurso, quedando el galardón en las otras dos, A y B, desierto.

La entrega de premios la condujo la presidenta de Bell´Arte Europa, entidad organizadora, Bernadetta Raatz, quien fue la encargada de ir nombrando uno a uno a los concursantes, para hacerles entrega de su correspondiente diploma de participación. “Concebimos la entrega de diplomas como un premio que reconoce el esfuerzo individual de cada joven pianista por practicar y presentar su trabajo de meses en un concurso”, afirmó Raatz.

Antes de entregar los premios, América Fernández dirigió también unas palabras a los presentes en su calidad de presidenta del jurado. La pianista y profesora calificó como “bueno” el nivel de los participantes, y explicó que el jurado, a la hora de tomar su decisión, valoró el talento, la preparación y la adecuada proporcionalidad entre la exigencia técnica de las obras elegidas por los alumnos y la interpretación de las mismas que hicieron, teniendo en cuenta “no tanto la perfección formal como su gusto por la música, por contar una historia con sus interpretaciones”. En todo caso, aclaró que “el objetivo de estos concursos infantiles, y también de este de Sigüenza, debe ser animar a los niños a continuar su camino en la música, mostrando el trabajo que han hecho hasta ahora”.

En representación del Ayuntamiento de Sigüenza estuvieron la concejala de Cultura, Sonsoles Arcones, en la apertura del Concurso, y el concejal Julián Barrero en su clausura. Arcones agradeció “la presencia en Sigüenza de los jóvenes pianistas y de sus familias, animados a acudir a la ciudad por algo tan hermoso como la música”. Por su parte, Barrero deseó “una larga vida al concurso y los mejores éxitos futuros a todos los participantes”. Después de la entrega de los premios, los ganadores de cada categoría interpretaron un breve concierto con algunas de las piezas que les habían llevado a ganar el concurso.

PREMIOS IX CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES PIANISTAS DE SIGUENZA

Norah Wanton

Premio a la mejor interpretación de la obra de F. Chopin

Primer Premio Absoluto en la Categoría C

Valeria Lago Navarro y Radomir Polishchuk

Primer Premio ex aequo en la Categoría C

Pablo Fernández Gil

Tercer Premio en la Categoría C

David Ordoyo Romero

Primer Premio en la Categoría B

Wiktor Gasior

Segundo Premio en la Categoría B

Luna Gertrudix Valiente

Tercer Premio en la Categoría B

Marta Garijo García

Segundo Premio en la Categoría A

Juan Mas Choclan

Premio a la mejor interpretación de la música española

Tercer Premio en la Categoría A