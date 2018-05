CATALUÑA EN EL CORAZÓN (Por Eduardo Martínez Rico)

Martes, 8 mayo 2018

La verdad es que yo amo Cataluña, al igual que amo todas las regiones de España en las que he estado. He tenido la suerte de sentirme como en casa, o en casa, en todos los lugares de España que he visitado. He tenido la sensación, siempre, de que aprendía mucho, de que me impregnaba de todo lo que veía y de lo que sentía, y de las palabras y comentarios de las gentes.





Desde hace muchos años, además, viajando, y viajando por España curiosamente –supongo que por herencia de Cela, por ejemplo, que durante mucho tiempo fue mi máximo modelo de escritor-, me sentía muy escritor, yendo de un lugar a otro, todos tan diferentes, tan maravillosamente diferentes, y anotando en mis cuadernos lo que me llamaba la atención, jugando a ser escritor antes de serlo, si es que no nací así del vientre de mi madre.



Y sí, la verdad es que amo Cataluña. Me parece un sitio precioso, próspero, de gente laboriosa e inteligente. Un lugar del que yo puedo aprender mucho. Y tengo amigos catalanes a los que quiero y admiro desde hace tiempo.



Por eso, por esto tan sencillo, me da mucha pena lo que está pasando en Cataluña, o lo que puede pasar en otros lugares de España. Y porque siento mi país, lo llevo dentro, forma parte de mi forma de ser, de mi esencia, de mi personalidad. Por no hablar de esta lengua mágica, recia y multiforme, llena de arte y de posibilidades, que es el español, aunque haya otras lenguas maravillosas, no la voy a negar, y el gallego, el vasco y el catalán, que apenas conozco, también lo sean.



No creo que sea el primer escritor que se siente muy escritor cuando viaja por su país, traduciendo, o trasladando, al papel o a la pantalla del ordenador lo que va viendo, sintiendo, experimentando, para que otros participen de ello, para que otros lo disfruten.



Cuando uno viaja, por lo menos yo, en clave literaria, en clave de abrirse al mundo y de que todo el mundo entre por todos sus poros de su piel, es cuando uno valora de verdad la riqueza de las personas, tan distintas, de los lugares, de las casas, los monumentos, etc.



Así me he movido yo algunas veces por Cataluña, escribiendo de la Costa Brava, de su agüita fantástica, de Barcelona, de toda su riqueza monumental, y de los catalanes, tan industriosos, tan dinámicos y tan cultos.



Acabo de revisar algunas de esas notas de antaño, muy antiguas, y siempre encuentro en ellas el mismo rastro: lo a gusto que estoy en Cataluña, lo hermosa que es.



Cataluña en el corazón.