LA BOTELLA DE VINO MÁS GRANDE, GUINNESS Y LA MANCHA (Por Jesús Millán)

- Hasta donde conozco estaría la botella de producción china “Wang Chen Vines”, que contiene la capacidad de 1850 litros.

El vino austriaco, el Grand Cuvee, TBAN NV 2005 de la bodega Kracher, que fue durante un tiempo la botella más grande del mundo, tenía la capacidad de 480 litros, 630 kg de peso y 4,5 metros de altura.

El Cabernet Sauvignon de Burdeos, es una botella de 130 litros y de 1,38 metros de altura.

Existen fotografías de una botella de vino de unos doscientos litros que se mostró en Cejkovice, al sur de Chequia, pero no está certificada, porque no pidieron el record Guinness en su momento. Lo cual nos debe llevar a reflexión. No solo hay que hacer una botella muy grande, sino que hay que demostrar el lugar que ocupe en este ranking.

- Diríamos un segundo grupo de botellas grandes, que diríamos son más o menos para el consumo y para el marketing y para eventos especiales, entre otras estarían al Doble Magnum o Jeroboam, de 3 litros, Rehoboam de 4,5 litros, Imperial Matusalén de 6 litros, Salmanzar de 9 litros, Baltasar de 12 litros, Nabucodonosor de 15 litros, Melchor o Salomón de 18 litros, Primat de 27 litros, Melquíades de 30 litros, Maximus de 130 litros.

- Por otro lado, en Vila Nova de Gaia, Portugal, cerca de Oporto se encuentra una botella de vino, pero vacía, y se puede visitar por dentro en una de las bodegas del vino Oporto, que mide treinta y dos metros de largo, por diez de ancho y 27 toneladas de peso.

Una botella de vino para promocionar el Albariño, para el Xacobeo 99, se ha convertido en una especie de habitación de hotel rural en la localidad pontevedresa de Meis.

También en la Feria Enomaq 2015, en Zaragoza presentaron la botella más grande del mundo hecha con tapones. Se utilizaron ocho mil tapones.

- Podríamos por tanto, plantearnos dos posibilidades, que alguna o algunas bodegas de la Mancha por su cuenta, por motivos de publicidad y marketing, y por motivos de venta, créase alguna botella de varios litros de vino, que podría comerciarse para fiestas, acontecimientos publicitarios, bodas, ferias, etc. Es decir, una botella, producida en serie, en mayor o menor medida, de cinco o diez o quince litros, y con el tiempo, quizás ir pasando a otra mayor, y de esa forma, dicha botella y dicha bodega pudiese estar diríamos en la lista anterior.

- La segunda posibilidad, es intentar, si no un record mundial, al menos al principio porque superar la botella de vino china puede ser un problema, pero si quizás plantear un record para España, y desde luego, poder estar entre las tres o cuatro primeras en tamaño y en volumen y capacidad de litros.

Creo que entre los diversos encuentros y ferias del vino que se realizan en la Piel de Toro, podría ser la Mancha la que intentase ostentar este record. No digo la mayor, por el momento, pero si diríamos situarse en una de las tres o cuatro primeras.

Por Internet he visto que existe una empresa que se ofrece a realizar botellas de cualquier tamaño, como instrumento de publicidad, quizás, esa misma empresa o cualquier otra, podría hacer una de esas botellas. Por supuesto desconozco qué empresas se dedicarían o podrían realizar una botella de cristal o de plástico que pudiesen contener doscientos o quinientos o más litros de vino.

- Para terminar, la conclusión es fácil en este artículo, diríamos, tenemos en la Mancha una enorme necesidad de trabajo y por tanto, de crear empleo, y creo que esta idea, entre otras podría ser un motivo suficiente, al menos de publicidad y marketing, que no solo podría tener una dimensión regional, sino nacional o incluso europea. Solo es cuestión, que algunas bodegas se pongan de acuerdo, que alguna por su cuenta, que las ferias de vino que se desarrollan o cualquier otro acontecimiento, sea el motivo.

Y se cristalice esta sugerencia, en las dos posibilidades, dos líneas de vino, diríamos botellas más grandes de cinco o diez o quince litros para la venta en acontecimientos especiales, e intentar una de las tres botellas más grandes del mundo, que podría construirla o una bodega o una ciudad o una feria de vino.

Eso sí, todo el mundo debe saber que el consumo de vino debe ser muy moderado, porque la salud es lo primero. Y si se conduce no se debe beber vino, ni alcohol de ninguna clase. Ni tampoco en el trabajo, porque existen accidentes laborales por esta razón. Cosa que no hay que olvidar.