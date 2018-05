Los Ribereños advierten a Rajoy que pasará a la historia por cometer "un atentado contra el patrimonio de los españoles”

Martes, 8 mayo 2018

La defensa del río Tajo no entiende de colores, de la misma forma que avisó a Pedro Sánchez, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía condena las declaraciones de Mariano Rajoy en Alicante. Para más inri, el Gobierno acaba de aprobar 18 hectómetros más al mes para mayo y junio, lo que supone prácticamente duplicar el volumen de agua prevista

“El Gobierno de Mariano Rajoy traiciona a España y a todos los españoles defendiendo los intereses de una industria privada, en detrimento del río Tajo y el Mar Menor, dos joyas naturales que parecen no importar nada frente a un puñado de votos y euros”, clama Francisco Pérez Torrecilla, presidente de los ribereños. "Esta decisión de duplicar los trasvases para mayo y junio es un ejemplo más de la indecente forma de gestionar los recursos hídricos de este gobierno, priorizando siempre las necesidades de la cuenca receptora sobre la cedente, en contra y de la ley de Aguas y del sentido común".



Mariano Rajoy participó este fin de semana en un acto del Partido Popular en Alicante, en el que declaró que cualquier pacto por el agua pasa por mantener lo ya firmado, en referencia al infausto Memorándum que blindó el trasvase por encima de los 400 hectómetros cúbicos.



"No se puede hacer un pacto del agua intentando liquidar asuntos importantes que ya están acordados entre todos y que unas veces, cuando llueve poco, benefician a unos, y cuando llueve más benefician a todos", manifestó el presidente del Gobierno, quien parece no saber que, en realidad, cuando no llueve los ribereños se ven perjudicados; pero cuando llueve, también.



“Ese acuerdo al que se refiere Rajoy, que el Partido Popular alcanzó consigo mismo, sin dialogar con nadie y sin atender a los intereses del Tajo, es una afrenta para todos los españoles, que no solamente perderán el Tajo y el Mar Menor, sino que se ven empujados a un enfrentamiento artificial entre comunidades por no querer afrontar el origen del problema: la sobreexplotación hídrica de la Región de Murcia, que simboliza esa sopa verde en la que han convertido al Mar Menor, y que tanto se afanan en ocultar”, explica Pérez Torrecilla.



“Es lascivo perder el tiempo tratando de solucionar un problema que no es tal, pues el consumo humano estaría garantizado si desde el Gobierno se persiguiesen todas las hectáreas ilegales de regadío que han ido sumándose desde 1986; si no se afanasen por construir cada centímetro cuadrado disponible, en sumar y sumar urbanizaciones con piscinas, campos de golf y playas artificiales; si no plantasen lechugas hasta en parques naturales, como el de Cabo Cope-Calnegre.”



“Al señor Rajoy le pedimos que, si tanto le preocupa la unidad nacional, deje de defender los intereses privados de la agricultura industrial del sindicato de regantes y defienda al Tajo y al Ebro, que vertebran España, y al Mar Menor, así como a los millones de españoles que viven en sus riberas y de sus aguas”, concluye el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños.