PSOE acusa a Ramos de esgrimir "excusas baratas" para justificar la implantación de una universidad privada

Martes, 8 mayo 2018

TALAVERA DE LA REINA

Toledo | ELDIAdigital.es

El diputado del PSOE de Castilla-La Mancha Fausto Marín ha hecho alusión al alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Jaime Ramos, quien "sigue empecinado en que es posible implantar el Grado de Informática para el próximo curso", palabras que a su juicio son "una excusa barata" para justificar sus intenciones de implantar una universidad privada en la Ciudad de la Cerámica.



En rueda de prensa, ha dicho que "ya hay una cesión por parte del Ayuntamiento para esta universidad privada". "No sabemos muy bien a qué se debe. Todo el mundo es libre de poner una universidad privada, pero si se está poniendo en marcha una universidad pública que se está relanzando, no lo podemos entender", ha añadido.

"No engañe. La ANECA le está diciendo que no es posible. Le pido al señor Ramos que sea claro, a ver si lo que pasa es que está buscando una excusa barata para poner una universidad privada en Talavera", ha indicado.



"EL SECTOR SE ESTÁ RECUPERANDO"



Marín ha aprovechado la comparecencia de prensa para poner el acento en que este Gobierno "está recuperando" el sector educativo, con un 21% más de presupuesto para gastos de funcionamiento de los colegios.



Ha resaltado además que "hay más profesores desde 2015", hasta 743 más sólo en el último año, "y algo más importante con una oferta de empleo público" convocada.



"Y para el próximo año, cerca de mil plazas para maestros. En una legislatura serán cerca de 2.800 puestos de profesores en liza", ha celebrado, contraponiendo "la pírrica y exigua cantidad de 559 plazas convocadas" en la pasada legislatura.



No sólo hay más profesores, sino que según Marín "están recuperando derechos", con ejemplos como una hora lectiva menos o el cobro de los meses de verano también para los interinos que hayan trabajado más de cinco meses y medio.



En Educación Infantil, "afortunadamente ya se están recuperando los profesores de apoyo después de que Cospedal erradicara a 800 de ellos".



"Y algo de lo que nos sentimos orgullosos es que estamos haciendo una escuela más social, con 56 nuevos comedores para un total de 373, mientras que con el PP se cerraron 66", ha esgrimido, añadiendo como argumentos el mayor número de rutas de transporte escolar, la recuperación de centros rurales o el impulso a las infraestructuras educativas.