Fernández: “El PSOE no va a inducir a sus concejales a que prevariquen e incumplan la ley"

Martes, 8 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

La vicesecretaria general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha afirmado con rotundidad que el Partido Socialista no va a inducir a los concejales socialistas que forman parte del Consorcio de Emergencias del SCIS a que prevariquen porque la ley está para cumplirla, y cualquier decisión que se tome en el Consorcio va a ser con los informes jurídicos que hagan falta.

Por ello considera que las críticas vertidas por los dirigentes `populares´, Adrián Fernández y Miguel Ángel Rodríguez, al director del Consorcio, Julián Nieva, por cumplir una sentencia firme “demuestran que el PP tiene algo contra la ley, pues en ese partido el que no está en la cárcel lo están buscando”, ha lamentado Fernández.

Pero, además, para la dirigente socialista será responsabilidad del PP si ese partido está dispuesto a que sus concejales con representación en el Consorcio prevariquen, algo que el PSOE no consentirá.

Fernández recuerda la legitimidad de los bomberos afectados; “es normal que pidan soluciones por la posibilidad de que se queden sin su puesto de trabajo por mandato de un juez que obligó al Consorcio a sacar la oferta de empleo público y cuyos exámenes ya se han producido, pero deja claro que “lo que no puede hacer ningún partido político es someter a la presión a otro partido para que incumpla la ley”.

E insiste la vicesecretaria socialista que la Diputación Provincial no ha recortado en el Consorcio, y que solo en el presente año ha invertido un millón de euros más para que haya mejores medios, mejor equipamiento, más seguridad y se trabaje en condiciones más dignas.

Y para terminar sobre este asunto, Fernández ha indicado que “es una vergüenza” que el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, diga que el alcalde de Manzanares no trabaja. Por ello le recuerda que Nieva es alcalde de un pueblo con casi tres veces más población que Malagón, que además dirige una empresa pública como es el Consorcio, “que está funcionando muy bien y, sobre todo, que el alcalde malagonero cobra más que Julián Nieva, unos 3.500 euros al mes entre su liberación en la Diputación y la asistencia a las sesiones de su ayuntamiento”, ha dicho para finalizar.

“Exigir dimisiones, tras seis años, y por una sentencia sin deriva penal, es una barbaridad”

En otro orden de cosas, y en respuesta a las declaraciones vertidas desde el Partido Popular de Ciudad Real en torno al asunto del personal eventual, para Blanca Fernández no cabe ninguna duda de que tanto Adrián Fernández como Miguel Ángel Rodríguez “son testaferros de quien quiere emponzoñar la vida política de Ciudad Real con mentiras y barbaridades, que son Cospedal, Tirado, y Cañizares en el caso de que pinte algo en el PP, cosa que no sabemos”.

De ahí que Fernández considere que pedir el cese del ex presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, seis años después de una sentencia judicial que se produjo por una cuestión administrativa porque las funciones del personal eventual de la Diputación estaban mal redactadas en la RPT, “y de lo cual no hubo deriva penal, sea cuanto menos una barbaridad”.

En este sentido, ha afirmado que “Rodríguez no le llega ni a la suela de los zapatos a De Lara, quien tras muchos años como presidente de la Diputación amparó a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de los recortes de Cospedal”, y le ha preguntado si igualmente va a pedir el cese o la dimisión al ex alcalde de Horcajo y actual portavoz del PP de ese municipio, condenado bajo sentencia por prevaricación, o si van a pedir la dimisión al alcalde de Almodóvar del Campo, al recordar el asunto de la concesión irregular del ciclo integral del agua en su pueblo, o a sus dos concejales condenados por prevaricación.

Además, Fernández cree que es un atrevimiento por parte del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real Miguel Ángel Rodríguez afirmar que el personal eventual de la Diputación de 2012 no trabajaba, cuando eso no aparece ni siquiera en la sentencia, y viene de una persona “a la que se la conoce por el ser el mejor paseante de Nacho Villa y el político mejor pagado de la provincia por no trabajar, pues cobra más que la alcaldesa de Ciudad Real y lo mismo que el presidente de la Diputación, con la diferencia de que no se patea los pueblos, no va a conocer a los colectivos, ni conoce los problemas reales de la provincia”, ha reprochado la dirigente socialista.

Y para finalizar ha invitado al Grupo Popular de la Diputación a que “si no está de acuerdo con el personal eventual, puede ir pidiendo el cese de su persona de confianza en la institución, nombrada por indicación del Partido Popular, a pesar de que nosotros sí sabemos que trabaja bien y cumple con su horario”.