CLM lleva sus productos agroalimentarios al Salón de Gourmets en Madrid

Martes, 8 mayo 2018

ferias

REGIÓN | ELDIAdigital

El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios en las ferias a nivel regional, nacional o internacional en las que están presentes, como en el Salón de Gourmets que ayer abrió sus puertas en Madrid, en una nueva edición que se extenderá hasta el día 10 de mayo.

En este evento, el mayor de Europa dedicado a productos agroalimentarios, muchos de ellos catalogados como delicatessen, participan cerca de medio centenar de empresas castellano-manchegas que han asistido bien bajo el espacio institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el pabellón 8 o a través de expositores propios.

Todos ellos, con productos desde el queso, pasando por las legumbres, productos preparados, denominaciones de origen como el azafrán o aceite o vinos, fueron ayer visitados por el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, acompañado por el director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, Gregorio Jaime.

Portillo ha destacado que la región participa en esta XXXII edición con “el stand más grande que hemos tenido en todos estos años, con 240 metros cuadrados”, dividido al 50 por ciento entre expositores y una zona de cocina en directo y de catas, una novedad importante que favorece que “cualquier denominación de origen, cualquier empresa que quiera presentar su producto tienen un espacio grande donde presentarlos, cómo se cocinan o catas y de esa forma los visitantes pueden apreciar las excelencias de la gastronomía y de la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha”.

Así, ayer, entre otras, en la sala de catas se llevaron a cabo catas comentada de vinos organizada por el Consejo Regulador de la DO Almansa y la Interprofesional de la DO Mancha o la del azafrán de la mano del Consejo Regulador de la DO Azafrán de la Mancha, que contó con la presencia del asesor gastronómico de Bodegas Iniesta, Quique Cerro, quien preparó en el ‘show cooking’ un arroz con cordoniz y verduras con azafrán y un arroz con leche con este producto denominación de origen.

Además de la cocina en vivo con un toque de azafrán, las legumbres y los champiñones tomaron ayer protagonismo en este espacio, que hoy ha contado con la presencia de chef de dos de los restaurantes con estrellas Michelin en Castilla-La Mancha, Fran Martínez y Enrique Pérez.

Tras la visita a los expositores, Portillo estuvo presente en la presentación de un nuevo aceite de oliva virgen extra orgánico de la DO Montes de Toledo. Realizado con cornicabra, bajo el nombre Ornal, este producto pertenece a la almazara Morainsa, un producto que comercializa con el logotipo de la Fundación Dieta Mediterránea

El Salón de Gourmets donde se dan cita fabricantes, productores y elaboradores del sector de la alimentación y las bebidas de calidad a nivel nacional, de entre ellos, cerca de medio centenar de Castilla-La Mancha, se celebra hasta mañana jueves en IFEMA.