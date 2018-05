El TM Talavera seguirá en Primera Nacional la próxima temporada

Jueves, 10 mayo 2018

Tenis de Mesa: Fase de ascenso a División de Honor

DEPORTES | El Día 08:05 |

El equipo talaverano del TWINNER-SERMA TM TALAVERA ha podido disfrutar en la fase de ascenso a la División de Honor, una fase con un nivel altísimo, pero no pudieron ganar los tres partidos que le darían el ascenso al caer en el primero en la jornada del sábado por la mañana ante el conjunto de Granada por 4 a 1.

Se celebró en Pamplona la fase nacional del ascenso a la categoría de División de Honor del tenis de mesa que iba a contar con la presencia de 17 conjuntos entre los que estaba el conjunto talaverano. En la jornada del sábado a las 10 horas se iban a enfrentar los segundos contra los que entraban como terceros de los seis grupos ligueros. Eran seis enfrentamientos y en uno de ellos los talaveranos hacían historia al debutar frente a Granada.

El partido tuvo color granadino siempre. Jorge perdía el primer punto ante el mejor jugador rival, Israel Rodriguez. Kazeem igualaba a uno al imponerse por 1-3 a Guillermo Cuesta pero José no podía con Francisco Vivancos al que solo pudo hacer frente en el primer set. 2-1 para los visitantes. El cuarto partido era el clave, los dos mejores jugadores frente a frente y Kazeem no podía con Israel que fue más seguro y ponía el 3-1. A continuación Jorge caía ante Francisco por 3-0 y no le llegaba a José su segundo partido puesto que cuando un equipo alcanzaba los cuatro puntos se paraba el encuentro.

En la jornada de mañana pasaban junto a Granada, Pamplona, Aluche, CER La Escala y Parla. Un equipo que fue el de Valladolid había sido afortunado en el sorteo y pasaba sin jugar. Tras la eliminación de los talaveranos y tras la comida tocaba un poco de turismo antes de vivir la jornada de tarde pero en la grada. La verdad es que por la tarde hubo un auténtico ambientazo.

En tres mesas los seis primeros de grupo y los tres ganadores subían directamente que iban a ser Marpex, Sabadell y Murcia. Los perdedores Móstoles, Boadilla y Burgos tendrían una segunda oportunidad ante los vencedores de los seis de la mañana que se enfrentaban entre ellos a la misma hora. Pamplona, Granada y CER La escala volvían a ganar de nuevo accediendo a la jornada del domingo contra los perdedores de los primeros. Los talaveranos regresaban a casa y en la jornada del domingo Móstoles vencía por 4-3 a Granada, Burgos por 4-2 a Pamplona y CER La Escala por 4-1 a Aluche, uniéndose a los tres equipos que ya habían ascendido el sábado.

Una nota del nivel lo indica es que al menos ocho jugadores de la fase habían jugado en el pasado la máxima categoría nacional, la Súper División, algo a destacar. Los talaveranos dejaron el pabellón alto a pesar de no poder ascender, pero han venido muy contentos de esta grandísimo éxito y de haber llevado el nombre de Talavera a la ciudad de Pamplona entre los mejores equipos de la Primera División del panorama nacional.