MADRID, REAL Y VIRTUAL (Por Eduardo Martínez Rico)

Miércoles, 9 mayo 2018

Estreno cuaderno y me lanzo a escribir un nuevo artículo, esta vez sobre Madrid, la ciudad en la que nací, la ciudad de la que renegué, literariamente hablando –no me gustaba, no me sentía cómodo en ella-, y el lugar del mundo en el que tuve que adaptarme para resucitar como escritor y como ciudadano.