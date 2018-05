Defienden la información como el mejor "antídoto" para frenar los ataques a las pensiones

Miércoles, 9 mayo 2018

Así lo ha asegurado el profesor de la UCLM, en declaraciones a los medios en un receso de las jornadas sobre la 'Pensión de Jubilación' que este miércoles alberga la Facultad de Derecho de Toledo, incardinadas en el marco de colaboración entre la universidad y el sindicato CCOO, y que se celebra "en un momento crucial de la sociedad española donde los pensionistas reclaman pensiones dignas acordes al esfuerzo que han realizado".

Acompañado del secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha defendido que el propósito de esta jornada --y de otra que se celebrará el 6 de mayo-- es dar a conocer a alumnos de la universidad, a los trabajadores y a los afiliados al sindicato en qué consiste el sistema público de pensiones con el objetivo claro de mantener que este sistema, basado en solidaridad y en la confianza, "tiene la vitalidad suficiente" como para seguir garantizando a los trabajadores que van a poder disfrutar de estas prestaciones.

"La información es el mejor antídoto contra el miedo que desde posiciones casi siempre interesadas y muy vinculadas a las entidades financieras se incorporan al sistema público de pensiones", ha indicado Pérez, que ha reiterado que este sistema es "viable".

"Tan viable que ha conseguido salir sólo de una crisis, mientras muchos entidades financieras no lo han logrado. Tan solo necesita ajustes en la medida en que garanticen esas pensiones, porque la financiación del sistema público no tiene que ser necesariamente sólo a través de las cuotas, puede incorporarse por cualquier otra vía de financiación, incluida la de los Presupuestos Generales del Estado".

"El problema es que la gran parte de la población, por no decir la abrumadora mayoría, no tendrá otro mecanismo para vivir cuando deje de trabajar que no sea este sistema solidario intergeneracional. Los fondos de pensiones privados, la excusa que está en el fondo del cuestionamiento del sistema público, son inaccesibles para la gran mayoría", ha concluido.

DEFENSA A ULTRANZA DEL SISTEMA

De su lado, el secretario regional de CCOO, que ha agradecido poder contar con la complicidad de la UCLM para dar ese aporte de conocimiento a aspectos tan importantes como es la defensa a ultranza de un sistema público de pensiones, ha hecho una defensa a ultranza del mismo "frente a quienes pretende cambiar el modelo para imponer uno basado en la capitalización privada del trabajador".

"Con esta jornada queremos que los trabajadores, que han accedido a este curso sepan en qué se basa, en qué se sustenta ese sistema público, a fin de dejar claro que es uno de los pilares esenciales del Estado de Bienestar, para las generaciones futuras", ha dicho De la Rosa.

Y es que el líder regional de CCOO ha advertido de que en caso contrario, habrá millones de personas que quedarán excluidas y muy por debajo del umbral de pobreza, incidiendo por tanto en la necesidad de acometer modificaciones necesarias para revertir la modificación que del sistema se realizó en el 2013 para que siga funcionando.

"No hay que acometer esa reforma en la medida en que sean pensiones más bajas, sino en la dirección de fortalecer la fuente de financiación de ese sistema con las cuotas y si no es suficiente tendrá que ser con otras fuentes. Es una prioridad al igual que lo fue rescatar a los bancos hace muy pocos años o rescatar el conjunto de autopistas de peaje Si esa es la prioridad del Gobierno y se ejecuta, tiene más justificación que la prioridad sea garantizar el sistema de pensiones, uno de los pilares esenciales del Estado de Bienestar y del Estado de Derecho en el país", ha concluido.