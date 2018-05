IU afea al sector crítico que airee las diferencias fuera del partido

Miércoles, 9 mayo 2018

REGIÓN | ELDIAdigital

IU Castilla-La Manca ha lamentado que los críticos con la gestión del coordinador federal, Alberto Garzón, no hayan debatido en el seno de la organización su postura política y lo hagan "fuera y públicamente", y ha añadido que lo que hacen es "perjudicar" a la federación de izquierdas en la región.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, respecto al sector crítico de IU que pide al líder de la coalición de izquierdas posponer sus planes para reformar la organización en la Asamblea Político y Social de IU este próximo 12 de mayo.

"Hay un manifiesto circulando que han firmado 50 compañeros de Castilla-La Mancha", ha señalado Crespo, quien ha añadido que no todos ellos son afiliados, al tiempo que ha mostrado su respeto por estas manifestaciones y ha dicho que no comparte que no estén de acuerdo con el desarrollo del proceso de participación popular.

En este sentido, ha indicado que algunos compañeros de la región que firman ese manifiesto no han participado en las asambleas desarrolladas por la región abiertas a afiliados y simpatizantes parea decidir el rumbo del partido. "Es bastante paradójico que digan que falta democracia al mismo tiempo que no participan", ha añadido.

"No hay que darle mayor importancia", ha señalado Crespo, quien ha agregado que no se está inventando "absolutamente nada" y que el 12 de mayo se culmina un proceso aprobado en la último Asamblea Federal de IU, que contó con el 80 por ciento del apoyo de la organización.

Finalmente, ha indicado que los críticos tendrán que defender su postura dentro de los órganos de IU y ha reiterado que le da "tristeza" en que teniendo la posibilidad de debatir en el las asambleas su postura política lo hagan fuera y "perjudiquen" a la federación de izquierdas "al no reflejar la realidad de la organización en Castilla-La Mancha".