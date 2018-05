La UCLM anima a científicos de la región a crear empresas de base tecnológica

Miércoles, 9 mayo 2018

Emprendimiento

UCLM | ELDIAdigital

En nota de prensa, la UCLM ha explicado que las 'spin-off' son iniciativas empresariales de base tecnológica promovidas por miembros de la comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia institución. En la actualidad en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) hay constituidas nueve 'spin-off' y dos más están en proceso de constitución.

Ha sido la vicerrectora de Transferencia e Innovación, Ángela González, la encargada de explicar a los propios investigadores la forma en la que pueden participar o crear una 'spin-off', el reglamento existente y el procedimiento a seguir. "Queremos darles las pautas y, a su vez, incentivar el espíritu emprendedor que, a veces, está ahí dormido", ha dicho.

Los pasos a seguir, según ha indicado el director de la OTRI, Antonio Legorburo, "no son complicados", siendo el hecho de que la mayoría de los investigadores no cuentan con un perfil empresarial lo que "más les echa para atrás". Sin embargo, Legorburo ha advertido que "no es preciso ser un experto en gestión empresarial para crear una spin-off, pero sí tener un cierto espíritu empresarial".

Entre las bondades de las mismas, el director de la OTRI ha destacado de ellas que son herramientas que permiten que "llegue a la sociedad el trabajo investigador y tecnológico que se realiza en la Universidad" y que potencian el tejido tecnológico y el desarrollo económico, ya que "son una fuente de creación de empleo de alta cualificación".

La jornada cuenta con la participación de expertos en la creación y trabajo de las 'spin-off' y con un grupo de investigadores emprendedores de varias universidades que compartirán con los asistentes su experiencia.

Al término de la jornada se presentará la Enterprise Europe Network, una red que busca dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de favorecer su crecimiento y la creación de empleo.