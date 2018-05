Page: "La justicia empieza por que todos tengamos las mismas medidas para afrontar la enfermedad"

Miércoles, 9 mayo 2018

Sanidad

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la necesidad de luchar por "un acceso justo a la medicina y la salud" para que "no haya fronteras" entre países a la hora de acceder tanto a un sistema sanitario de calidad como a los diferentes avances médicos que se van produciendo a nivel mundial.

Así lo ha subrayado el presidente regional durante la inauguración del XI Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Fuensalida (Toledo), sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha.

A su juicio, "el derecho a la salud, a poder combatir la enfermedad" es un objetivo que unirá en un futuro a toda la sociedad y por "el que merece la pena pelear", más allá de las ideologías políticas o religiosas.

"Es intolerable", ha hecho hincapié el presidente del Ejecutivo autonómico, que exista diferente trato ante la enfermedad dependiendo del país, por lo que ha considerado que "si pensamos en un mundo más justo, la justicia empieza por que todos tengamos las medidas para afrontar la enfermedad".

En este sentido, ha asegurado sentirse orgulloso de un sistema sanitario como el español "enormemente potente y humano", que "no deja a nadie a las puertas de un hospital"; algo que contrasta con la situación que, por ejemplo, se da en Estados Unidos donde, a pesar de ser "la primera potencia del mundo" es, al mismo tiempo, capaz de "no atender a cuarenta millones de habitantes si no presentan la tarjeta de crédito".

Según ha informado la Junta en un comunicado, ha aseverado que la calidad y universalidad del sistema sanitario del país es en buena parte responsable de que España sea, a día de hoy, el segundo en cuanto a esperanza de vida, sólo por detrás de Japón.

XI FORO IBEROAMERICANO DE ENTIDADES MÉDICAS



A la inauguración del XI Foro Iberoamericano de Entidades Médicas han asistido, entre otras personalidades, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero; el presidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), Florentino Cardoso; la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Natividad Laín; y el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Jesús Fernández Sanz, quien ha pronunciado la conferencia inaugural.

En el evento, que se desarrolla hasta el 12 de mayo en Toledo, participan desde autoridades autonómicas hasta locales, además de juntas directivas del CGCOM, presidentes de colegios de médicos, miembros de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), así como de la Delegación de la Ordem dos Medicos de Portugal y representantes de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).