El Gobierno local pide al PP que trabaje y presente aportaciones al Plan de Transporte

Jueves, 10 mayo 2018

TRANSPORTE URBANO

Toledo | ELDIAdigital.es

El Gobierno local pide al PP que trabaje y presente sus aportaciones "realistas y fundamentadas" al Plan de Transporte, ya que considera que los concejales del PP “o no se enteran o no se quieren enterar”

La viceportavoz del equipo de Gobierno, Inés Sandoval, ha criticado la actitud del Partido Popular ante la propuesta del nuevo Plan de Transporte Urbano Colectivo de Toledo que se presentó ayer en la Comisión de Movilidad, ya que considera que los concejales del PP “o no se enteran o no se quieren enterar” ya que este documento no es el definitivo al iniciarse a partir de ahora un proceso de participación para enriquecerlo y mejorarlo.

Un proceso de incorporación de medidas, ha explicado la responsable municipal, en el que primero harán sus aportaciones los grupos políticos municipales y, posteriormente el colectivo vecinal a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos y del Consejo de Asociaciones de Vecinos.

Inés Sandoval ha querido recordar al principal grupo de la oposición que por ahora no han hecho ni una sola propuesta al Plan y que, de momento, solo se han escuchado sus quejas y críticas al trabajo que han realizado los técnicos.

“Unas declaraciones que no nos sorprenden porque es su tónica habitual, en lugar de mejorar las acciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento, se dedican a torpedearlas y vapulearlas para que a Toledo le vaya mal”, ha añadido.

En este sentido, ha dicho, que ahora que se abre un espacio abierto de participación, “esperamos que trabajen y que nos presenten sus propuestas basadas en medidas realistas y constructivas y no en ideas insostenibles y engañosas con el único fin de confundir a la ciudadanía”.

Es el caso de la exposición llevada a cabo hoy en rueda de prensa por la concejala popular, Valle Arcos, que se ha dedicado a afirmar qué una u otra línea de autobús se suprime sin justificar la decisión dada ayer en la Comisión de Movilidad. “Así es muy fácil hacer oposición señora Arcos, aludiendo a la realidad que más nos conviene y contando solo una de las partes”, la ha recriminado Sandoval.

Para terminar, la viceportavoz del Gobierno local le ha pedido al PP más respeto, más rigor y menos engaños, y les ha asegurado que este Plan de Transporte Urbano Colectivo se elaborará con el mayor consenso político y ciudadano, con el único objetivo de que Toledo tenga los mejores servicios en este sentido.