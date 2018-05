El Circuito Diputación de Guadalajara llega este domingo a Cabanillas

Sábado, 12 mayo 2018

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 08:00 |

Organizada por el Servicio Municipal de Deportes de Cabanillas del Campo con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y el Club Runners Cabanillas, la prueba se celebrará sobre una distancia de 10.000 metros consistente en dos vueltas un circuito urbano homologado de 5.000 metros sin apenas desniveles con salida y meta junto al Ayuntamiento. Por razones de logística, se establece un máximo de 350 participantes.

Como en el resto pruebas del Circuito, se establecen las siguientes categorías:

Sénior: de 18 a 35 años.

Veterano/a "A": de 36 a 35 años.

Veterano/a "B": de 36 a 45 años.

Veterano/a "C": de 56 años en adelante.

Todas tanto en categoría masculina como femenina.

Al mismo tiempo se dará la salida a la prueba de 5.000 metros (una vuelta), en una prueba que en este caso no es puntuable para el Circuito Provincial si bien tendrá su correspondiente clasificación y premios y trofeos. Posteriormente se celebrarán, desde aproximadamente las 11:45 y en todo caso una vez finalizada la prueba, una serie de carreras para menores en un recorrido por los aledaños de la plaza del Ayuntamiento y calles adyacentes. Los/as atletas estarán encuadrados en diferentes categorías y horas de salida empezando por Juvenil-Cadete (de 2001 y 2002, y 20033 y 2004, respectivamente), Infantil (2005-2006), Alevín (2007-2008)m, los denominados Sub 10 (2009-2011), los Sub 7 (2012-2014) y hasta los Sub 4 (2015 y posteriores).