El XIV Festival de Teatro Independiente Toledo Escena Abierta se celebra del 10 al 20 de mayo

Jueves, 10 mayo 2018

TEATRO

Toledo | ELDIAdigital.es

La concejala de Festejos, María Teresa Puig, ha presentado este jueves la programación del XIV Festival de Teatro Independiente Toledo Escena Abierta (TEA) junto a la presidenta de la Asociación Cultural Nedjma y organizadora del certamen, Gemma Alonso, que esta noche a las 21:30 horas abrirá sus puertas en el escenario del Círculo de Arte con la representación de 'Do you love me?'