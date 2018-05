El Ayuntamiento de Herencia acudirá al Tribunal Superior de Justicia para resolver el contencioso de las Placas

Jueves, 10 mayo 2018

Ciudad Real | El Dia

Según reconoce la sentencia, el acuerdo de retirar las placas es ajustado a derecho, porque incumplían la Ley de Memoria Histórica, sin embargo, paradójicamente, obliga al Ayuntamiento a reponer las placas suprimiendo las frases “Amarás al prójimo como a ti mismo” (placa izquierda) y “Perdonad y seréis perdonados” (placa derecha), frases que no existían en tales placas. Además sería necesaria la previa autorización de la Viceconsejería de Cultura para volver a reponerlas en la fachada de la iglesia conventual, ya que éste es un edificio especialmente protegido, al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

Tal y como ha declarado el Consistorio, “éste es un hecho de contenido imposible, ya que no se puede eliminar lo que no existe y, además, si la Viceconsejería de Cultura no otorga su autorización previa exigida judicial y legalmente, no podrán reponerse en la fachada del Convento.”

Será el Tribunal Superior de Justicia el que deberá ratificar que el acto del Ayuntamiento, tal y como reconoce la Sentencia, es ajustado a derecho, y por lo tanto, revocar el acto de imposible contenido que contiene la sentencia.