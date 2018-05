La depuradora de Santa Olalla enfrenta a Podemos, PSOE y Gobierno con el PP

Jueves, 10 mayo 2018

Pleno en las Cortes

REGIÓN | ELDIAdigital

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado con los votos del PSOE y de Podemos una proposición no de ley presentada por el PP que pedía una partida presupuestaria con un montante total de 400.000 euros por parte de las arcas regionales para acometer la obra de la estación depuradora de la localidad toledana de Santa Olalla.

La diputada del PP Carolina Agudo ha sido la encargada de defender la proposición de su grupo iniciando su intervención enfatizando que la construcción de esta depuradora es necesaria para la localidad toledana.

Ha dicho igualmente que Santa Olalla espera esta depuradora desde 2008, "año en el que se firmó el primer protocolo entre administraciones", y todavía hoy no cuenta con la infraestructura pese a que la competencia "es exclusiva de la Junta".

"Diez años y Santa Olalla sigue sin depuradora. Se sigue sin realizar la depuradora para unos vecinos que tienen que pagar las sanciones por no tratar las aguas", ha lamentado.

Por contra, ha apuntado que el Gobierno sí que está aportando dinero a otros municipios con gobiernos locales del PSOE, algo que no ocurre en el caso de Santa Olalla.

Las críticas de la portavoz del PP han continuado al respecto de la ejecución presupuestaria de la Agencia del Agua, "que tiene 32 millones de euros para infraestructuras y sólo ha gastado el 12%".

PODEMOS DEFIENDE AL GOBIERNO Y RETRATA AL PP

El diputado de Podemos David Llorente ha reconocido que la falta de depuradora en Santa Olalla perjudica a los vecinos, que tienen que pagar sanciones, y que provoca vertidos de agua contaminada al río Tajo, si bien ha criticado al PP que "no cuente cómo paralizaron los fondos, como paralizaron la obra y cómo hay que asumir costes" por su gestión.

Ha incidido además en que las sanciones que tienen que pagar las impone la Confederación Hidrográfica del Tajo, tras lo que ha preguntado al PP la razón por la cual se paralizaron más de 150 depuradoras.

Por contra, ha recalcado que con este Gobierno del PSOE se están volviendo a poner en marcha muchas de estas infraestructuras tras la paralización del PP, añadiendo además que cerca de la mitad de las depuradoras son de pueblos gobernados por el PP, por lo que "no puede hablarse de sectarismo".

"Y lo que no cuenta el PP es que la obra está ya aprobada técnicamente y proyectada en el Plan de Depuración de la Junta. Y no cuentan que la Agencia del Agua se reunió ya con el alcalde para reanudar la obra. Y no cuenta que ya se han pagado más de 23.000 euros para llevar a cabo el proyecto", ha sostenido.

PSOE ABUNDA EN LA CRÍTICA

La socialista Rosario García Saco ha abundado en el mismo hilo argumental que dejaba David Llorente. "Cospedal paralizó 157 depuradoras incumpliendo una directiva europea, y esto ha traído estas sanciones".

"Y se perdieron 30 millones de fondos Feder destinados a estas estaciones depuradoras, que se fueron por la desidia del Gobierno", ha lamentado, añadiendo que se han tenido que pagar 4 millones en indemnizaciones y más de 20 en reparaciones de obras abandonadas. Y todo eso, ha lamentado, "aplaudido por el Partido Popular".

Según ha dicho dirigiéndose a la bancada 'popular', las muestras de "maltrato" del último Gobierno de Cospedal hacia Santa Olalla no pasa sólo por el abandono de la depuradora, sino por otros extremos como no reformar la casa cuartel o dejar de lado un centro médico.

"Ahora les interesa Santa Olalla porque gobierna el PP allí", ha criticado, recordando cómo cuando el PP comandaba el Ejecutivo autonómico "no quisieron recibir" para abordar este asunto al entonces alcalde socialista del municipio toledano.

RÉPLICA DE AGUDO

Carolina Agudo ha recogido estas críticas recordando que el Gobierno del PP "se encontró con 500 millones de euros de deuda heredados" de la anterior gestión socialista en materia de infraestructuras hidráulicas.

Además, ha recordado que desde que volvió el PSOE al Gobierno "sólo se han puesto en marcha 12 de las 38 depuradoras que el PP dejó pagadas".

"Este Gobierno de perdedores son los máximos responsables de que los municipios de Castilla-La Mancha estén sufriendo multas de 40.000 euros por verter aguas contaminadas al Tajo", ha incidido.

LA CONSEJERA DE FOMENTO CIERRA EL DEBATE ACUSANDO A AGUDO DE MENTIR

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha pedido la palabra para cerrar el debate para acusar a la parlamentaria del PP de "mentir" con datos como el de la ejecución presupuestaria de la Agencia del Agua, que según argumento superó el 80%.

"Voy a decirlo despacio para que lo entienda: la Junta no tiene la competencia exclusiva de depuración de agua. Y eso queda claro con en la ley de Régimen Local", ha defendido.

Para García Élez, además, "es muy demagogo venir a pedir 400.000 euros para una depuradora cuando eso es sólo el 10% de lo que costará la depuradora", una instalación que, según ha comprometido, se terminará haciendo. "Me extraña que con las depuradoras tan baratas que plantean no fueran capaz de hacer más en su mandato".