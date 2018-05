El PP de Toledo espera que el Plan de Reposición de Pavimentos mejore "de verdad" la pavimentación

Jueves, 10 mayo 2018

URBANISMO Y EMPLEO

Toledo | ELDIAdigital.es

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado que espera que el Plan de Reposición de Pavimentos en el Casco Histórico y Santa Bárbara "sea un plan que de verdad mejore la pavimentación y una acción planificada que contenga las calles en las que se va a actuar por fases hasta conseguir que todo nuestro centro histórico sea homogéneo".



El coordinador del grupo José Manuel Velasco, ha señalado que "si no es así, a la alcaldesa le debería dar vergüenza presentar algo así", ya que "tras tres años pidiéndole un plan para solucionar el problema de la pavimentación, ella se dedica a poner parches en el recorrido del Corpus", según ha informado el PP en nota de prensa.



Velasco ha recordado que el Grupo Municipal Popular solicitó hace dos años en pleno que se realizara un plan de pavimentación de la ciudad de Toledo, donde el Casco Histórico tuviera su protagonismo, "algo que fue recordado una vez más ante el pleno de la Corporación hace unas semanas".



El concejal ha explicado que para su grupo "es importante tener y acometer un plan de pavimentación en la ciudad y en nuestro Casco, un plan ordenado y no de pegotes, un proyecto serio que debe estar planificado, ordenado y presupuestado y tiene que saber lo que quiere para la ciudad, algo a lo que la señora Tolón está muy alejada".



Asimismo, el 'popular' espera que lo que se vaya a hacer en Santa Bárbara no sea "tirar alquitrán como se ha hecho en otros barrios, que no sea asfaltar la avenida principal del barrio como se hizo en otras zonas de Toledo" y que tenga su origen en "una actuación consensuada con los vecinos, no como en otros barrios, donde los vecinos querían que se asfaltaran calles distintas a las que el Ayuntamiento ha asfaltado".