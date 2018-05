NECESIDADES Y OBLIGACIONES (Por Luis Miguel Herrera Corrales)

Sábado, 12 mayo 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

Hablan las manos de quien conoció el atentado de Hipercor gracias al vapor del telediario, de quien no vivió la movilización social por Miguel Ángel Blanco, de quienes al escuchar su nombre no saben asociarlo al principio del fin de la agrupación terrorista más terrible de la transición española, y de quien desconoce la importancia de su reciente disolución



Y no, no seré yo quien clasifique la acción terrorista de esta organización vasca dentro de los márgenes de la moralidad y el civismo; por el contrario, desde mi posición de adolescente que, como la mayoría de sus congéneres, ha vivido y vive bajo el paraguas de la tecnología y su consecuente desconexión con la historia de nuestro país, sería un doloroso trámite definir si ésta vorágine de barbarie podría haber llegado a su fin tiempo atrás.



Así pues, es la aparición de un movimiento igualmente revolucionario y relativamente pacífico la que lleva al joven, en un intento increíblemente complicado de dejar su Smartphone a un lado y comenzar a interaccionar con la actualidad, a percatarse de las diferencias entre los propósitos que la organización terrorista ETA acaba de dar por fallidos y sangrientos, con sus homónimos catalanes. Es así como, en mi papel, se aparece imperdonable el uso de la violencia arbitraria como brazo ejecutor, puesto que, aunque quieran eximirse de sus actos en una estéril disculpa, los asesinatos, secuestros y atentados contra hombres, mujeres y niños, pesan, y han de pesar en la memoria de todos los ciudadanos españoles; quienes, y aunque entienda sus necesidades, se equivocarían al dejar este reguero de sangre en el lugar de mala pesadilla.



Es innegable el cansancio, metafóricamente hablando, que ha supuesto el conflicto catalán en la mentalidad social, la cual acabó hace ya demasiado tiempo extenuada de tanto devenir de noticias sin resultados empíricamente visibles, es cierto, el movimiento independentista ha logrado que la población abandone el telediario como quien tira papel de regalo a la basura, pero al menos, no ha habido en su lucha ni el más mínimo atisbo de muerte, de terror, de impotencia por vidas inocentes que se van; por el contrario, han habido urnas, más o menos legítimas, papeletas y campañas electorales, han existido presidentes, y no víctimas, políticos y no asesinos, manifestaciones, y no atentados.



Es pues, nuestro deber como sociedad y como especie, luchar por un recuerdo, y educar a las nuevas generaciones para que, en una futura batalla por un ideal, prefieran la palabra antes que el fusil, el grito antes que el disparo y la libertad antes que el terror, es pues, nuestro deber fomentar la aceptación social de la historia, hacer que ver documentales históricos no sean, en la mentalidad juvenil, actos propios de carcamales empedernidos, sino que por el contrario sean sinónimo de cultura, actualidad y grandeza, es nuestro cometido lograr que la sangre de los inocentes sirva como ejemplo de nuestros errores, de la senda que debemos evitar volver a pisar; y ello no pasa por aceptar las disculpas y mirar hacia otro lado, admitirlas y celebrarlas solo nos hará más ruines y mezquinos, más conocedores de nuestra ineptitud mientras que alabamos su caída como quien, por obra de la fortuna, sale ileso del diluvio universal. ETA se ha volatilizado, se ha derrumbado y ha quedado, a tenor de los acontecimientos, reducida a cenizas; es ahora tiempo de iniciar la guerra contra su terrible e infame recuerdo.