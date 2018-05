Manuel Campo Vidal: “El poder de una palabra abre una puerta o la cierra”

Viernes, 11 mayo 2018

REGIÓN | ELDIAdigital.es

“El nivel de comunicación es bastante bajo en un país como España y también, en general, en el mundo latino. Eso no quiere decir que no haya brillantísimas excepciones en cualquier lugar de las que podemos aprender y en las que podemos fijarnos y tomar como referencia para seguir progresando en Comunicación”, explica Campo Vidal en referencia al problema comunicativo que hay en la sociedad española.

Manuel Campo Vidal a lo largo de su libro centra el mensaje en una tesis, que da título al libro, “Eres lo que comunicas”, y por eso, en este libro de RBA se identifican, se describen y articulan las claves para conseguir la excelencia comunicativa: la palabra y su poder, el valor del silencio, la escucha imprescindible y el impacto de la emoción.

En esta línea, Campo Vidal hace hincapié en la importancia que tiene la comunicación en la política: “Hay líderes que dicen discursos y comunican, pero no emocionan y, entonces, su condición de líder retrocede. Ahí está el poder de la emoción y el contrapoder de la escucha. La escucha permite centra mejor la comunicación y ser más precisos en la palabra”.

“Una palabra puede romperte una negociación o puede abrirte una puerta si elegimos la palabra adecuada”, añade.

A lo largo de este libro, “Eres lo que comunicas”, Campo Vidal condensa las experiencias que ha tenido en sus intervenciones públicas, en las de otras personas, en la observación y en el análisis periodístico y docente de los últimos cuatro años.

Uno de los grandes temas abordados en este texto es la escucha. Uno de los problemas de la sociedad actual es el no pararse a escuchar y no hay que olvidar que una parte fundamental del proceso comunicativo es la escucha. En este sentido, Jorge Ruiz, alma mater del grupo Maldita Nerea e invitado especial en la presentación del libro, explica que “la escucha no es un deporte habitual, porque no somos escuchados de pequeño. No se respeta por el sistema lo que un niño tiene que decir. Sino escuchas es difícil que comuniques bien”.

“La diferencia entre oír y escuchar es muy relevante. Si esa diferencia no la mostramos, perdemos una parte importante de la información. Saber escuchar es fundamental. Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar y sobre todo para entender lo que nos están diciendo. Para comunicar hay que saber cuatro cosas: leer, escribir, oír y escuchar. Y, escuchar, es una asignatura pendiente que tenemos todos los españoles”, añade Pepa Fernández, directora del programa “No es un día cualquiera” de RNE e invitada en el acto de hoy.

“A veces no escuchamos porque nos da miedo el silencio. Muchas veces rellenamos el silencio con sonidos guturales por este motivo. Creo que pertenecemos a una sociedad en la que apenas escuchamos y tanto en la política, como en la Economía o el Periodismo y, si se me permite, en la vida personal escuchar es fundamental”, concluye Campo Vidal sobre este asunto.