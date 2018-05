CARTA AL MUNDO LITERARIO Y FILOSÓFICO, II (Por Jesús Millán)

Viernes, 11 mayo 2018

14. Creo que esta obra abre nuevos caminos a la literatura, y que no tiene que ser sólo para altos especialistas, sino incluso para el público en general. No debemos subestimar el entendimiento, el gusto, el interés del público en general. Creo que esta obra abre nuevos mundos mentales y estéticos y literarios y que por eso tiene valor en sí, fuera de la firma de quién haya sido su escritor.

15. Considero que algunas partes, de la dimensión escrita de Soliloquios, pueden ser perfectamente editable y publicable, y tener un público suficiente.

16. Considero que la literatura como otras actividades económicas, industriales, culturales, artísticas se ha globalizado por tanto si queremos sobrevivir en ese mercado global/mundial tendremos que ofrecer algo nuevo e innovador, asumiendo todas las tradiciones culturales e ir un poco más allá…

17. Creo que esta obra debería tener alguna recensión en revistas de literatura. Dentro de ella existen partes por géneros (poesía, teatro, novela, microrelatos, aforismos, etc.) que pueden tener interés para determinadas personas. Aunque todo formen una totalidad de interpretación y todo sea una única obra. Pero el hipotético lector y Lector puede analizar o degustar partes de ella.

18. Creo que abre nuevas posibilidades estéticas, tendencias, manifiestos, ismos literarios, pero además nuevos contenidos en cuanto al concepto, idea, profundidad de la literatura.

19. A veces creo, algunos días, creo que esta obra es una obra maestra. Por la multitud de registros estéticos, y la enorme multitud de temas y cuestiones, de lenguajes, estilos, de diferentes géneros literarios…

20. ¿El estilo o la tendencia o el ismo es diríamos un aspecto, y otro, el significado profundo? Siempre he deseado pintar una Capilla Sixtina con estilos de ahora. Pero el estilo diferente no quiere decir, que supere el contenido de la Capilla Sixtina. Un libro de artista, tamaño cartulina, es una especie de superación y copia y plagio de la Capilla Sixtina. Un intento de hacer algo que sea igual, intentar realizar algo que supere a la Capilla Sixtina, no con el estilo renacimiento o manierista, sino con otro estilo, pero que a nivel conceptual llegue más allá. Ese ha sido mi intento. En cuanto a lo escrito, Soliloquios, es lo mismo, es superar, a las grandes obras maestras de literatura y filosofía. No en el estilo, que los estilos y oratorias cambian, pero si en el contenido.

21. A veces, a veces, sí, a veces, pienso que con estilos de hoy, he superado alguna de las obras de otros tiempos. No en la forma, que simplemente ahora sería otro estilo. El estilo de ahora no es superior al de hace siglos, el que sea. Pero si en el contenido, concepto, idea porque el de ahora, sí ahora se recogen todos los contenidos de siglos, de antes, de esas obras geniales, más las que ha añadido mi época. Y en el futuro sucederá lo mismo, en cualquier arte. El estilo será diferente, pero no será superior, pero sí el contenido sobre el de ahora. Comprendo que esta es una descripción y teoría estética diferente a lo que se dice e indica, pero pienso que es más verdadera que las heredadas. Aunque no sea la perfecta.

22. La industria cultural debería tener como fin recoger y seleccionar las obras más correctas o adecuadas o profundas, en ambos conjuntos de realidades: estilo y profundidad, materia y forma, contenido y continente. Y me temo que en la mayoría de casos no se producen. Es más la mayoría de personas que están en este mundo, no han comprendido lo que en estos párrafos estoy indicando. Es decir, en definitiva, la esencia de las artes.

23. De ese modo, se progresa y evoluciona en estilos o tendencias, pero estos no son superiores a los anteriores, a los de siglos o milenios realizados en el tiempo. Pero también progresan en los contenidos, conceptos, ideas, y en esto, si pueden ser superiores, o mejor más evolucionados. Una obra barroca y otra románica y otro cubista no son superiores en el estilo, unas a otras. Pero si unas obras en cuanto al concepto, recogen más contenidos, ideas, más significados si son superiores unas a otras. En ese sentido el arte y literatura que realizo, está dentro de los ismos de mi época, incluso habiendo creído que he avanzado y crecido en ellos, haber descubierto nuevos ismos. Aunque crea en esa afirmación. Y por tanto se ha dado un progreso en la forma, pero en lo que se ha producido un progreso es en el contenido. Mi literatura y pintura, creo que tiene pocos precedentes en estos dos últimos siglos, y menos aún en épocas anteriores. Porque tanto en la literatura como en la pintura se tratan cientos y miles de temas de todo tipo, no solo los clásicos o combinados con los clásicos, sino yendo aún más lejos. Combinando con filosofía y ciencia y observaciones. Esto, a veces, creo que la industria cultural de mi época no es consciente. En un retrato personal, con cuatro líneas, puede parecer, uno más, dentro de los estilos de mi época, pero si se le añade los manifiestos y si se le añade el título y se tiene en cuenta palabras dentro de ese retrato, y se tiene en cuenta frases, etc., se eleva una obra que parece común, una de millones, una más de ahora, se percibiría otro mundo, de alguna manera, una obra de otro mundo. Pero todo esto y más cosas dan lo mismo, a nadie le interesa. Ya incluso parece ha pasado mi tiempo. Ya no me toman como un futuro talento o una futura posibilidad. Ya tengo una edad, que ya a nadie le interesa mi trabajo o a casi nadie.

24. La mayor parte de la literatura y del arte actual, es decir, en estos últimos decenios, y del mismo ahora, tienen formas, es decir, muchas veces, copias de las anteriores, pero apenas contenido. Salvando excepciones. Pero contenido de todo, de cualquier cosa. Es decir, cualquier realidad entre en la obra de arte.

25. Si no existe una industria cultural, racional y con sentido común, no nos debería después extrañar que no exista ningún premio Nobel español hoy, nacido en España, ni ningún artista español en el ranking de los cincuenta primeros en el mundo, ni ningún filósofo español entre los cincuenta más importantes del mundo. Según dicen.