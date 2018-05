"Me han amenazado con una motosierra, pero por llevar un arma no voy a sentirme más seguro"

Sábado, 12 mayo 2018

Entrevista a José Azcoitia, Secretario General de UGT Cuenca

Cuenca | D. Guijarro

A principios del mes de marzo, José Azcoitia, fue elegido secretario general de UGT Cuenca donde lleva militando tres lustros, los mismos que lleva dentro del cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Reconoce que su carácter reivindicativo le ha llevado a ir asumiendo cada vez más responsabilidades en el sindicato compatibilizándolo con su trabajo. José a atendido a eldiadigital.es para hacer un pequeño balance de su gestión y marcar los objetivos más inmediatos.

A pesar de sus nuevas responsabilidades no quiere oir hablar de cortar su relación con el campo. Su trabajo le apasiona y eso se nota con sólo escucharle. Tiene claro que el futuro del Cuerpo pasa por el diálgo y consultar a los propios agentes que es lo que necesitan, lo que quieren y lo que les inquieta.

¿Qué balance hace de estos dos meses que lleva al frente de UGT Cuenca?

La verdad es que positivo. Ha sido una etapa de mucha actividad sindical con muchas movilizaciones con el Día de la Mujer, donde la respuesta fue más que aceptable tanto en la manifestación como en la huelga, después vinieron las movilizaciones de las pensiones y el 1 de mayo con el Día del Trabajo. No me ha dado tiempo a parar ni un minuto (se rie...) La verdad es que por la respuesta de la ciudadanía, la actividad y los compañeros que se están volcando con la organización, el balance es muy positivo.

¿Cómo valora la situación actual del sindicalismo en España y en Cuenca en particular?

Podemos decir que progresa adecuadamente. Hay determinada gente a la que no le interesa que estemos las organizaciones sindicales o restarnos fuerza y eso se ve todos los días. Leía en prensa el otro día que el éxito de las movilizaciones de las pensiones ha sido por las pensiones ha sido por la plataformas y esto es falso. Creo que la clase trabajadora nos estamos equivocando porque hay que sumar en lugar de restar. Por supuesto que el trabajo de las plataformas ha sido positivo pero no podemos olvidar que los partidos, asociaciones o movimientos que desprecian a los sindicatos lo que están despreciando es a la clase trabajadora. Tenemos que remar en la misma dirección y promover la unidad de los trabajadores, de los pensionistas y de las mujeres y de esta forma las organizaciones sindicales y la clase trabajadora tendrá un futuro deslumbrante.

Hablando de las movilizaciones de los pensionistas, ¿cree que han sido éstas las que han motivado el cambio de actitud del Gobierno o más bien se debe a la necesidad de aprobar los Presupuestos?

Diría a las dos que sí. Ahora hay tres partidos que se quieren apuntar las medallas. El PP que es el que presenta los presupuestos, Ciudadanos que es su socio de Gobierno y el PNV. Creo que ninguno de los tres hubiera puesto el tema de las pensiones encima de la mesa sino hubiera sido por las movilizaciones. Si la gente no se hubiera echado a la calle, estoy convencido que el PNV no hubiera puesto la condición de la subida de las pensiones para aprobar los PGE. Además, no podemos olvidar que los primeros que iniciamos las movilizaciones fuimos UGT y CCOO que el año pasado por estas fechas ya estábamos hablando de ellas.

Unos de los encargos que le realizó el secretario general de UGT en la región fue que estuviera atento a la negociación colectiva. ¿Cuál es la situación actual?

De absoluta paralización. Por ello, el día 22 nos concentraremos en la puerta de la CEOE para desbloquear la negociación colectiva. En un país que está viendo incrementado el beneficio de los empresarios a un ritmo mucho más elevado que el de los trabajadores hay que dar un vuelco y revertir la situación. Y visto que no hay manera de llegar a un acuerdo comenzaremos con las movilizaciones el día 22 que si no hay avances se mantendrán a nivel federal.

En este tiempo ya ha tenido alguna reunión con el presidente de la patronal, ¿qué tal relación tienen?

La relación institucional es correcta ya que estamos obligados y condenados a ponernos de acuerdo. Esperemos que la patronal entienda que si la situación ha cambiado, y algunos dicen que la crisis ha pasado, esto tiene que repercutir en los trabajadores. La crisis ha servido para empobrecer a la clase media mientras que la clase alta cada vez tiene más poder adquisitivo.

"En el tema del parque de bomberos creemos que lo más urgente es el de la Serranía y el de la Alcarria"

¿Y con los políticos, qué tal relación tienen?

Por el momento he comenzado una ronda de contactos y me he reunido con el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, al que le insistí en el tema de mejorar las infraestructuras y las autovías con Albacete y Guadalajara. También me he reunido con el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, al que le trasladé varias ideas principales. Primero que la provincia necesita un parque de bomberos en la Sierra y en la Alcarria. Y segundo, la necesidad de que las instituciones lleguen a acuerdos por el bien de Cuenca. Estoy harto de decir, pero no me cansaré de hacerlo, que necesitamos sumar. Por eso no entiendo que no se apoye el Plan de Empleo de la Junta y que por intereses partidistas entre 700 y 1.000 trabajadores no se beneficien.

También me reuní con la subdelegada del Gobierno, María Lidón Lozano, a la que encontré muy receptiva con casi todas las cuestiones que le planteamos. Infraestructuras como autovías a Albacete, Guadalajara y Teruel. El problema del agua, no sólo el Tajo-Segura, sino también el acuífero de la sierra de Altomira donde por una restricción de agua no pueden regar el 70% de las tierras de cultivo. Y también le pusimos sobre la mesa que en los Presupuestos del Estado Cuenca es la gran olvidada con el agravante de tener a dos ministros, Catalá y Cospedal, que conocen la problemática que tenemos y que se suponen que tienen que ser 'cercanos' a la provincia.

¿En quién encontró mejor disposición?

En Ángel Tomás Godoy, sin lugar a dudas. Aunque tengo que decir que cualquiera de las tres han sido relaciones muy cordiales y la valoración de todas tienen que ser positiva. He pedido reunión con el alcalde, Ángel Mariscal, y todavía no se me ha convocado pero espero que lo haga en breve.

¿Qué opinan del proyecto del parque de bomberos de Diputación en la capital?



Nosotros no lo entendemos, creemos que lo mejor sería un convenio con el Ayuntamiento. Pero no podemos olvidar la zona de La Mancha, que actualmente se cubre con un convenio con Albacete pero creemos que sería mejor un parque propio. Somos conscientes que hay que hacer las cosas por orden y lo más urgente el parque de la Serranía Conquense y en la Alcarria.

"Mi trabajo es muy importante, es de lo mejor que tengo en mi vida, y después de darle muchas vueltas he decidido intentar compatibilizarlo"

¿Cómo se encuentra la búsqueda de una nueva sede para los agentes sociales?



Este es otro de los temas en el que nos vamos a tener que poner de acuerdo y como adelantó el secretario de CEOE-Cepyme Cuenca, daba las características de la ciudad va ser difícil encontrar un edificio como el actual donde podamos estar los tres agentes sociales. Valoramos todas las opciones pero ahora mismo la más factible es una sede para cada agente.

Uno de los aspectos más importantes en su vida es su trabajo como agente medioambiental. ¿Al asumir más responsabilidades dentro de UGT ha planteado apartarse del servicio activo?

Yo he optado por seguir trabajando como agente medioambiental porque es un trabajo vocacional al igual que la acción sindical. No me imagino mi vida cortando de repente mi relación con el trabajo, con el monte, con los agricultores, cazadores…. Mi trabajo es muy importante, es de lo mejor que tengo en mi vida, y después de darle muchas vueltas he decidido intentar compatibilizarlo. Algo que se hace con mucha vocación pesa menos hacerlo y cuando se disfruta con el trabajo parece que no se está trabajando.



Recientemente reclamaba la creación de un libro blanco. ¿En qué consiste exactamente?

Soy portavoz regional del Cuerpo de Agentes Medioambientales de UGT y creo que lo fundamental es sentarnos con la Administración para hacer un estudio y preguntarnos con encuestas orales y escritas. Hay colectivos que piden cosas dispares a las nuestras como que vayamos armados. Habría que pedir la opinión para ver que quieren los agentes y si se verían más seguros con un arma. Sería importante recoger la opinión de los más de 500 agentes que formamos el Cuerpo para construir juntos. Una vez que se tenga la opinión de los profesionales, habría que consultar a expertos y que la Consejería se plantee qué futuro tiene para el cuerpo.

"El Cuerpo de Agentes Medioambientales nunca ha estado mejor que cuando estaba en la Consejería de Agricultura José Luis Martínez Guijarro"

Personalmente, ¿se sentiría usted más seguro con un arma?

No. Personalmente son objetor de conciencia y llevo trabajando 15 años como agente medioambiental en la que he vivido situaciones complicadas hasta el punto de pincharme las ruedas del coche, amenazarme con una motosierra… pero creo que un arma no es la solución. Creo que hay otras medidas más efectivas que ir armado, no por ello te vas a sentir más seguro.

¿Qué medidas son las más urgentes que reclaman para el Cuerpo?

Mientras la Consejería toma el guante y hace el libro blanco, nosotros estamos realizando nuestra propia encuesta para conocer lo que más le preocupa a los compañeros. Pero creo que lo principal es la creación de nuevas plazas. Fuimos la única organización sindical que aplaudimos la creación de 16 nuevas plazas, aunque sabemos que no son la solución, 16 es mejor que nada. El problema fue el paso del PP por el Gobierno que nos dejó en una situación muy lamentable porque se amortizaron todas las plazas que quedaron libres por lo que este Gobierno se encontró sin plazas vacantes. Sabemos que son insuficientes pero creemos que son un buen camino y le hemos pedido al consejero que este año se cree otro número de plazas que complemente a estas. En su momento se marcó el objetivo de llegar a las 750 plazas y estamos poco más de 500 lo que se ve agravado porque cada vez asumimos más funciones. Somos un cuerpo vocacional y nunca nos oponemos a asumir más competencias pero para ello necesitamos formación y un número suficiente de efectivos para poder llegar. Al final somos la administración cercana que llega al ciudadano del medio rural y estamos para servirle, si se reduce el número al final el ciudadano es el que termina notándolo.



Describe una situación bastante pesimista. ¿Siempre ha sido así?

No. Durante los dos últimos años de Bono y la legislatura de Barreda Castilla-La Mancha era el punto al que el resto de comunidades miraba para ver cómo se hacían las cosas. En la legislatura pasada fue todo lo contrario con una valoración muy negativa. En estos tres años la situación ha mejorado mucho, porque por lo menos existe diálogo que antes no había, pero todavía queda mucho por reconstruir. En definitiva el Cuerpo de Agentes Medioambientales nunca ha estado mejor que cuando estaba en la Consejería de Agricultura José Luis Martínez Guijarro.



¿Cómo ve el futuro del cuerpo?

Desde UGT pedimos la creación de una Ley de Cuerpo que sintetice y blinde el cuerpo para asegurarnos el futuro. De toda la pasada legislatura hemos aprendido que necesitamos estar blindados. No soy pesimista, todo lo contrario, pero en Portugal e Italia se han extinguido los cuerpos por lo que necesitamos estar protegidos.

"No entiendo por qué cada vez que se cambia la ley de caza en Castilla-La Mancha nunca termina de gustarle del todo a nadie"

Recientemente APAM reclamaba que no querían seguir dependiendo de la Consejería de Agricultura. ¿Coinciden en este punto?

Nuestras funciones tienen tres patas. Una la administrativa que nos lleva a interrelacionarnos continuamente con el ciudadano del medio rural. Otra técnica, fundamental en temas como inspecciones medioambientales o incendios forestales. Y la última somos un cuerpo policial porque somos policía judicial genérica por la Ley de Montes. Las tres se complementan y creo que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es donde desarrollamos la mayor parte de nuestras funciones por qué vamos a querer estar fuera. Otra cosa es que desde UGT hemos reclamado, y seguimos haciéndolo, la creación una unidad de coordinación efectiva para que cada provincia no se convierta en un reino de taifas. Somos un cuerpo que desde su creación hemos estado ligados a esta Consejería que es nuestra casa. Ir ahora mismo a otras consejerías no lo vemos.



¿Cómo valoran la recién aprobada Ley de Caza?

(Sonríe) Como en todo, tiene sus luces y sus sombras. Medioambientalmente hablando supone un cambio de tendencia respecto a la del Partido Popular porque apuesta más por la conservación y el uso público del monte. Como organización nos opusimos a la anterior ley que dejaba muchas ventanas abiertas para que se escaparan posibles infractores y de ésta creemos que se debería haber consensuado más. No entiendo por qué cada vez que se cambia la ley de caza en Castilla-La Mancha nunca termina de gustarle del todo a nadie.