Conquense y Villarrobledo se juegan el título y Pedroñeras y Almagro la salvación

Domingo, 13 mayo 2018

Fútbol: Tercera División

DEPORTES | El Día 09:25 |

Emoción hasta el final en una igualada Tercera División que, tanto por arriba, como para abajo, ha querido dejar para los últimos noventa minutos decisiones importantes. Así, el líder Conquense se juega el campeonato en Casas Ibáñez frente al Atlético Ibañés. Si gana, la Balompédica cantará el alirón haga lo que haga el Villarrobledo, que recibe en el Virgen de la Caridad al tercer clasificado, el Socuéllamos, en derbi comarcal con morbo.

Por tanto, desde las 18.00 horas, ya que todos los encuentros se juegan con horario unificado, se decide quién acaba primero y segundo, pero también quien lo hace en cuarto lugar y juega el play-off. En este último caso, el Deportivo Guadalajara deberá ganar en Tomelloso para certificar su clasificación, pues si empatara o perdiera dependería de lo que haga el Villarrubia en La Roda. Si los ciudarrealeños ganan y los alcarreños empatan o pierden, acabarán cuartos y jugarán el play-off dejando fuera al Dépor.

Y por abajo, emoción en varios campos y mirando de reojo al Salto del Caballo. Todos necesitan que el Toledo no baje a Tercera para que no haya arrastres y, en ese caso, Almagro y Pedroñeras jugarán para no bajar. Los pedroñeros deben ganar a las 18.00 horas y esperar que el Almagro pierda en el Manuel Trujillo frente al Mora, que ya no se juega nada. Si bajara el Toledo, habría dos descensos y Quintanar del Rey, Atlético Tomelloso y hasta Madridejos podrían verse perjudicados. Todos los partidos de esta jornada serán:

Partidos de la jornada 38ª en Tercera División=