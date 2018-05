Especialistas en educación de adultos de Letonia, Alemania e Islandia conocen el CEPA 'Campos del Záncara'

Viernes, 11 mayo 2018

Proyecto Erasmus +

Cuenca | ELDIAdigital.es

Los miembros de la comunidad educativa formada por profesores y alumnos del CEPA Campos del Záncara de San Clemente han sido anfitriones de sus socios europeos en el proyecto Erasmus + Literacy and ICT in Adult Education in Rural Communities (Formación del Profesorado y Nuevas Tecnologías en la Educación de Adultos en comunidades rurales).