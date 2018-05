INTELECTUALES Y POLÍTICOS (Por Eduardo Martínez Rico)

Sábado, 12 mayo 2018

BLOGS | Eduardo Martínez

Ayer asistí a un acto muy interesante, un acto que me gustó mucho por muchas razones. Se trataba del Premio Francisco Umbral al Mejor Libro del Año que otorga la Fundación Francisco Umbral, y que este año recayó en Transición, de Santos Juliá (Galaxia Gutenberg).

​Fue en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, en el kilómetro 0. Me gustó tanto el acto por el libro, verdaderamente interesante, por el autor, que nos dio un discurso brillante y lleno de contenido, y por los asistentes: había muchos políticos e intelectuales.

​

Y esto me gustó especialmente, ver a políticos e intelectuales juntos como amigos, juntos, constituyendo, como diría Juliá de los primeros diputados de nuestra democracia, una misma “comunidad”. Y ése fue el tono que mantuvo Santos Juliá en sus palabras con Ana Pastor, la Presidenta del Congreso y Ana Pastor en su propio discurso, y el ambiente general que se respiraba.

​

Un tono y un ambiente amistoso y hasta de complicidad.

​

Yo no he leído Transición, pero sí leí, hace años (13 para ser exactos) Historias de las dos Españas (Taurus), también de Santos Juliá, libro con el que ganó el Premio Nacional de Historia y libro que ya me gustó mucho en su momento. En su día hice una crítica para Expansión sobre este ensayo.

​

Ayer tuve la oportunidad, cuando ya nos íbamos, de felicitar a Santos Juliá y le hablé de aquel libro y de mi reseña. Me dijo que quedó muy contento con ese libro y que le gustaría leer mi crítica.

​

-La titulé “España como olvido” –le dije.

​

Quedé en mandársela y ya lo he hecho.

​

A veces nos olvidamos de España, de lo que ha sido e incluso de lo que es y de lo que puede ser. Yo creo que los españoles tenemos que aprender, en general, a valorar y a amar nuestro país. Observo que es mucho más apreciado fuera de nuestras fronteras que dentro. Creo que no me equivoco si digo que los norteamericanos aman Estados Unidos, los ingleses Inglaterra, los franceses Francia… A veces tengo la sensación de que los españoles, insisto, no amamos y valoramos nuestro propio país como se merece, con todo lo que tiene y contiene, que al mismo tiempo es amarnos y valorarnos a nosotros mismos.

​

Creo que tampoco me equivoco si digo que los libros de historiadores como Santos Juliá, que a información, investigación y análisis unen buena pluma, nos ayudan a conocer y a amar nuestro país.

​

La presencia ayer de tantos políticos e intelectuales no se debía a ninguna casualidad. Hombres de pensamiento y hombres de acción, o política, que tantos y tan buenos hemos tenido en España, debemos ser amigos y trabajar juntos, cuando no se dan ambas condiciones en la misma persona.







​​​