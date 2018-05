Israel gana Eurovisión en Spotify y YouTube

Sábado, 12 mayo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Según ha informado YouTube, basándose en las visualizaciones en la plataforma, Israel y Netta Barzilai encabezan el ranking de popularidad; seguidos de Chipre con Eleni Foureira; República Checa, con Mikolas Josef; y España, con Amaia y Alfred.

Noruega (Alexander Rybak), Lituania (Ieva Zasimauskaite), Bulgaria (Equinox), Estonia (Elina Nechayeva), Irlanda, (Ryan O'Shaughnessy) y Albania, (Eugent Bushpepa) completan el top diez de los más populares en YouTube, que este sábado 12 de mayo retransmitirá en directo la final del Festival de Eurovisión (21.00 horas).

El año pasado, la retransmisión en directo de la final del certamen europeo fue vista por cerca de cuatro millones de personas en YouTube y también fue la segunda mayor transmisión en directo en la plataforma, según los picos de audiencia registrados durante el evento.

Por su parte, a partir del análisis de los hábitos de escucha de los usuarios, durante las últimas dos semanas, Spotify ha valorado la popularidad de cada tema, (excluyendo las reproducciones generadas en el país de origen del artista participante).

En este caso, Israel (Netta - 'Toy') también se sitúa a la cabeza, seguido de Chipre (Eleni Foureira - 'Fuego'), Suecia (Benjamin Ingrosso - 'Dance You Off'), Finlandia (Saara Aalto - 'Monsters'), Australia (Jessica Mauboy - 'We Got Love'), Francia (Madame Monsieur - 'Mercy'), Alemania (Michael Schulte - 'You Let Me Walk Alone'), Noruega (Alexander Rybak - 'That's How You Write a Song'), y Bulgaria (Equinox - 'Bones').

En la décima posición aparecería la candidatura de Dinamarca (Rasmussen - 'Higher Ground'), seguida de la de Italia (Ermal Meta & Fabrizio Moro - 'Non mi avete fatto niente'), Estonia (Elina Nechayeva - 'La forza'), España (Amaia y Alfred - 'Tu canción'), Ucrania (Mélovin - 'Under the Ladder'), Irlanda (Ryan O'Shaughnessy - 'Together'), Lituania (Ieva Zasimauskaite - 'When We're Old'), Portugal (Cláudia Pascoal - 'O Jardim'), República Checa (Mikolas Josef - 'Lie to Me'), Reino Unido (SuRie - 'Storm') y Austria (Cesár Sampson - 'Nobody but You').

Respecto al top 10 de los países más apasionados de Eurovisión por nivel de escuchas, España lidera este ranking, seguida de Suecia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Países Bajos, Finlandia, Polonia y Australia.

Por otro lado, 'Tu Canción' de Amaia y Alfred, ha aumentado en un 90% sus reproducciones en Spotify (entre el domingo 6 de mayo y el miércoles 9) y la mayoría de quienes escuchan este tema son mujeres (60%) frente a los hombres (40%).

Según Spotify, aunque España es el país en el que más se escucha 'Tu Canción', su fama ha llegado a otros países como Reino Unido o Suecia (en segunda y tercera posición, respectivamente, en el ranking de los países que más reproducen la canción de España para el festival de la canción de Eurovisión 2018).