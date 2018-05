DENTRO DE LA TRANSICIÓN (Por Eduardo Martínez Rico)

Domingo, 13 mayo 2018

Para el profesor Manuel Fernández Sande

Asistí a la presentación del libro Trilogía de la Transición, de José Manuel Benítez Ariza, un autor que tiene una abundante obra y muy atractiva a juzgar por los títulos y los temas que ha tratado. Es un escritor versátil, poeta, novelista, ensayista, diarista.

Fui a la presentación atraído por el libro, por el presentador, Andrés Trapiello –uno de mis autores favoritos-, y por la propia librería en que se celebraba, Sin Tarima, porque allí tengo un coloquio, dentro de dos semanas, junto con Fernando Ángel Moreno, sobre La guerra de las galaxias.

Quería conocer el lugar de primera mano y me pareció una librería deliciosa, grande, cubierta de libros por todas partes, y muy interesantes –se me iban los ojos de un lado a otro-. Abajo tienen un subterráneo, una especie de bodega, o cripta, la llaman, donde se celebran estas presentaciones de libros. Yo tendré la suerte de hablar dentro de unas semanas. O de “oficiar”, según se mire, a jugar por el espacio.

El libro que se presentó esta vez era Trilogía de la Transición (Editorial Dalya). No lo he leído; me pareció por lo que se dijo que trataba de la vida de una persona normal en la época de la Transición, pero contado todo como literatura, es decir con la visión y la pluma de un escritor. Y un escritor puede hacer un gran libro de una vida normal, al mismo tiempo, pienso ahora, que una gran vida puede hacer un buen libro en manos de un mal escritor.

Saludé a Andrés Trapiello al que he leído mucho, un escritor con el que he disfrutado grandemente. Me gustó mucho oírle, y la tarde de ayer me ha servido para volver a visitar sus libros, especialmente sus diarios, que fue el tema de una larga entrevista que le hice hace años, en 2002, si no recuerdo mal.

Ahora he encargado por Internet El buque fantasma, novela de la que se habló mucho en la presentación, porque tenía muchos puntos coincidentes con esta Trilogía de la Transición.

Yo no había leído nada de este autor, Benítez Ariza. Nos une el que he publicado varios libros en la misma editorial, Dalya, que le publica ahora este libro, un libro muy largo, de formato grande, muy bien editado –si se me permite decirlo-, que parece que nace con un halo de buena literatura.

Yo no conocía a este escritor, pero todo lo que se dijo ayer me anima a conocerlo más. He investigado un poco en su obra para escribir este artículo, por ejemplo he entrado en su “diario público”, en Internet, Columna de humo, que me ha interesado. De hecho es normal que se lleve tan bien con Andrés Trapiello, porque comparten mucho.

Seguramente, ahora que lo pienso, también comparte conmigo.