PSOE apoya "cien por cien" la Marcha a Villar de Cañas "contra toneladas de basura nuclear"

Domingo, 13 mayo 2018

política

REGIÓN | El Dia

Gutiérrez, a preguntas de los periodistas durante su visita a las Ferias de San Isidro de Talavera de Reina (Toledo), ha señalado que no es un problema único de Villar de Cañas, puesto que para que los residuos vayan al cementerio nuclear, "va a tener que pasar la basura nuclear por la puerta de más de 90 municipios de toda la región".

En este sentido, ha recordado que no solo apoyan la marcha porque creen que no es el futuro para Villar de Cañas, sino que además "es un problema para toda la región que millones de toneladas de esta basura pasen por la puerta de la casas", lo que obligará, en su opinión, "a que los ayuntamientos deban plantearse planes de emergencia en caso de accidente".

"No solo lo apoyamos --en referencia a la marcha--, sino que Castilla-La Mancha no se merece del PP que nos quiten el agua, que no nos den inversiones y que lo único que nos ofrezcan sean peligros y emergencias nucleares", ha subrayado.

LISTAS ESPERA SANITARIAS

Por otra parte, sobre las declaraciones del portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Popular en las Cortes regionales, Carlos Velázquez, acerca de la posibilidad de denunciar por lo penal las comparaciones de las listas de espera sanitarias en la web oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez ha asegurado que cada vez que el PP exagera en sus declaraciones, "los ciudadanos lo que entienden es que están atacados de los nervios por cómo les van las encuestas".

Gutiérrez ha recordado que el diputado del PP ha vuelto a retomar las mismas "declaraciones absurdas" del diputado del PP, Lorenzo Robisco, acerca de las listas de espera sanitarias, a lo que ha añadido que "si alguien se merece una querella es el PP por lo que hicieron con la sanidad pública en Castilla-La Mancha".

A este respecto, ha afirmado que la política el PP en materia sanitaria en Castilla-La Mancha se basó en un intento de privatizarla "para defender los intereses privados de sus amigos, de los que están detrás de las empresas privadas de los hospitales que quisieron privatizar".

Gutiérrez ha hecho referencia al deterioro de la sanidad de Castilla-La Mancha cuando el PP estuvo en el Gobierno regional, y que, ha puntualizado, "todavía sigue costando recuperarse de los destrozos de Cospedal, con 3.000 médicos menos y plantas enteras de hospitales cerradas por toda la región".

Esto, en su opinión, es una situación "muy difícil de remontar", si bien ha puesto de manifiesto el ejemplo del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera que cuenta con "50 médicos más trabajando que hace tres años".

RAMOS "FAROLILLO ROJO" DE LA EFICACIA

En el ámbito local, el secretario de Organización del PSOE de la región también ha indicado que las ferias de San Isidro de Talavera son "el único referente que queda gracias al Gobierno de ineficacia y dejación de Jaime Ramos".

Gutiérrez ha insinuado que están "deseosos y expectantes" respecto a las propuestas que desde el equipo de Gobierno de Ramos en el Ayuntamiento de Talavera van a presentar a la convocatoria de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), con la que el Gobierno regional ha puesto a disposición de Talavera y su comarca, 243 millones de euros de fondos europeos.

Gutiérrez ha calificado a Jaime Ramos como "campeón de la queja" y "farolillo rojo de la eficacia", por lo que necesitan que diga cuanto antes en qué se quiere gastar los fondos de la ITI y cuáles van a ser los proyectos que presente.

En su opinión, "todo el mundo tiene predisposición para ayudar a salir a Talavera del bache pero tiene un gobierno que no es capaz de coger manos a izquierdas y a derechas para sacar la ciudad adelante desde la iniciativa política".

"HACER ENMIENDAS AL PESO"

Por su parte, la presidenta local del PSOE de Talavera, Agustina García Élez, ha mencionado las iniciativas parlamentarias que el PP de Castilla-La Mancha quiere llevar a las Cortes para ayudar a Talavera, y de las que ha dicho que lo único que buscan es "hacer enmiendas al peso".

García Élez ha calificado esta iniciativa de "demagogia" por el hecho de que hay proyectos "que no se tienen que presentar donde se presentan --en referencia a las Cortes regionales--", y ha animado a los dirigentes 'populares' a que lo presenten en las Cortes generales, que "tienen mucho que decir para las reivindicaciones de Talavera a nivel nacional"

Por último, ha declarado que el PSOE "colabora e intenta llevar iniciativas de verdad, que se puedan poner en funcionamiento y que no engañen a la ciudadanía", como hacen, a su juicio, desde el PP.