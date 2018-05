El FS Talavera cumple en Valdepeñas y sigue sumando de tres en tres

Lunes, 14 mayo 2018

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES |

Los hombres de Raúl Aceña no realizaron un buen encuentro, especialmente en el primer acto, pero sacaron adelante el partido ante el filial del FS Valdepeñas por un resultado de 3-6.

Un trámite era para el Soliss Fútbol Sala Talavera y el filial del Fútbol Sala Valdepeñas este encuentro de la penúltima jornada, ya que los cerámicos ya son matemáticamente los primeros del Grupo IV de Segunda ‘B’ y el conjunto valdepeñero, hiciese lo que hiciese, no iba a evitar el descenso de categoría, ya certificado desde hace varias semanas. Con todo ello nos encontrábamos un encuentro donde quizá lo más importante, pensando en los de Raúl Aceña, es que ningún jugador se lesionase y que los ‘tocados’ tuvieran descanso de cara a llegar en las mejores condiciones para el playoff de ascenso. Evidentemente una victoria también era importante y esta se iba a lograr por 3-6 en un choque donde la intensidad brilló por su ausencia.

Cierto es que los locales se despedían ante su afición y querían darles una alegría, pero su comienzo de encuentro no fue nada halagüeño. Y es que con los 30 segundos recién cumplidos era Anass el que ponía el 0-1 tras plantarse solo ante Barbu y superarle al segundo de los intentos y desde el suelo. Salieron dormidos los vinateros y su rival que pudo hacer más sangre encontrándose Jesús Jiménez con la madera tras culminar una buena acción individual. Poco antes el jugador talaverano también la tuvo, solo que en este caso tenía descalibrado el punto de mira y la echó fuera.

Pasaban los minutos y los de Joaquin Castedo empezaban a entrar en el encuentro y no solo eso, ya que se asomaban con cada vez más peligrosidad sobre el marco de Gonzalo. Avisó Carlos con un remate exterior que se le iba al poste y poco más adelante era Juanpa el que se aprovechaba de una falta no pitada en el otro área y culminar una acción a la contra que sacaba Justo Cáceres bajo los palos. Tanta llegada peligrosa iba a tener al final su premio para los locales, quienes ponían el 1-1 a los 14 minutos después que Carlos culminara una acción de transición con un remate escorado desde el lado izquierdo con el que superaba al meta del equipo cerámico.

Espabiló Talavera tras conseguir el empate, pero el partido no estaba para nadie. En un poco de juego de correcalles ambos equipos tuvieron sus opciones de adelantarse en el marcador. Los talaveranos pudieron hacer el segundo en sendas acciones de mano a mano en las que Barbu le ganó la partida a Justo Cáceres, Josete y Loren. Los valdepeñeros, por su parte, llegarían claro con Juanpa y Naranjo, pero Gonzalo estuvo acertado y con el 1-1 nos íbamos al descanso. En la reanudación, donde curiosamente los locales realizaban el pasillo de honor a los visitantes por su campeonato liguero, el Soliss FS Talavera estuvo más metido en la cita y desde todo momento asumiendo el mando de las operaciones. Las llegadas se multiplicaban pudiendo desnivelar la contienda Josete, Justo y Anass, que no eran capaces de superar a Barbu.

No cejó en su empeño el equipo de Talavera de la Reina, que en el 25’ acertaba tras acción individual de Anass por banda que culminaba Justo Cáceres con un remate dentro del área. Un minuto más tarde volvían a pegar los cerámicos con una contra de libro que ejecutaba al segundo palo Quique Hernando para hacer su primer tanto de la temporada. En un pestañear nos poníamos con 1-3, pero reaccionaba el filial de Valdepeñas un minuto después con un pase de Carlos que se paseaba por la línea de gol y que Juan Cozar remachaba al segundo palo. Despiste defensivo de los celestes y otro consecutivo casi les cuesta el empate, pero Adri se trastabilló cuando se quedaba solo ante Gonzalo y el meta estuvo rápido para adelantarse y hacerse con la bola.

No querían los talaveranos que su rival se metiera en el partido y Jesús Jiménez se encargó de ello antes de alcanzar la media hora con un duro disparo desde más allá de los diez metros que se coló por la misma escuadra. Los dos tantos de diferencia volvían para los de Talavera de la Reina, que veían además como su rival se metía en el bonus de las cinco faltas. Contemporizó Talavera e intentó matar un partido al que cada vez le quedaba menos. No lo lograba y Joaquin Castedo apostó por el juego de cinco, una estrategia que no le trajo los réditos deseado. Y es que por el camino los locales incluso se quedarían con un menos al ver Adri su segunda amarilla tras una falta sobre Anass que retiró de la pista al de La Puebla de Montalbán.

Tuvo Jesús Jiménez un diez metros para ampliar renta, pero su disparo, bastante centrado, era detenido por Javi. Lo siguieron intentando los celestes, con dos minutos de superioridad en pista. Tras acción muy elaborada conseguía Justo Cáceres el 2-5 tras un punterazo desde la frontal del área. Recuperaban los locales su hombre de menos y seguían apostando por el portero - jugador consiguiendo Carlos el 3-5 con potente chut que se colaba ajustado al palo. El tanto llegaba en un último minuto en el que todavía había tiempo para un gol más, gol anotado por el conjunto talaverano tras un saque largo de Gonzalo hacia Justo Caceres, un control de éste y servicio al segundo palo para que rematase Josete. El partido llegaba de esta manera a su final con el marcador de 3-6, pero antes de cumplir los 40 minutos de juego se producía el debut de Álex, otro canterano que toma la alternativa con el primer equipo y que se une esta temporada a David Yáñez, David Vicente y Fernando.

Ficha del partido:

Fútbol Sala Valdepeñas ‘B’: Barbu, Juan Cózar, Juanpa, Ángel y Álex Naranjo. También jugaron: Javi, Carlos, Alfonso, Adri y Sergio.

Soliss Fútbol Sala Talavera: Gonzalo, Justo Cáceres, Jesús Jiménez, Óscar y Anass. También jugaron: Álex, Josete, Loren, Panucci y Quique Hernando.

Árbitros: José Carlos Cámara Sanz y Rubén Duro Bernal (Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Juan Cózar, Juanpa y Adri, este último en dos ocasiones siendo expulsado en el 37’.

Goles: 0-1 (min. 1) Anass, 1-1 (min. 14) Carlos, 1-2 (min. 25) Justo Cáceres, 1-3 (min. 26) Quique Hernando, 2-3 (min. 27) Juan Cózar, 2-4 (min. 29) Jesús Jiménez, 2-5 (min. 38) Justo Cáceres, 3-5 (min. 39) Carlos y 3-6 (min. 40) Josete.