La Selección Infantil de C-LM, campeona de España tras golear a Murcia

Lunes, 14 mayo 2018

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 12:00 |



Una final nunca está exenta de emociones e intensidad. Y la final del Campeonato de España Infantil masculina de fútbol sala entre la Región de Murcia y Castilla La Mancha no ha sido una excepción. Las dos Selecciones se han enfrentado en un Pabellón Municipal de Puigcerdà abarrotado y que ha vivido un buen espectáculo. Y es que Castilla La Mancha ha impuesto su autoridad marcando bien pronto, pero Murcia se ha rehecho del golpe y a falta de un minuto para ir a los vestuarios ha iniciado la remontada. Los manchegos han protagonizado un gran juego colectivo y dejando sin capacidad de reacción a una Murcia que no ha sabido parar sus ataques. Con sólo cinco minutos jugados, Jesús Serrano ha visto el desmarque de Juan Carlos Pontones al segundo palo, que ha tenido tiempo de controlar la pelota y enviarla al fondo de la red con la suerte de que Juan José Moreno la ha desviado ligeramente con el cuerpo y ha sorprendido al portero.

En una rápida transición, Jorge Salcedo ha enviado una pelota larga hacia Serrano, que se ha plantado solo ante Hugo Méndez, en una nueva ocasión clara de Castilla La Mancha. Tres minutos más tarde, Salcedo ha marchado en carrera por la banda hasta la línea de fondo, haciendo la asistencia al segundo palo, donde Alejandro Muñoz ha hecho el 0-2 sin oposición. Los manchegos han encontrado espacios entre líneas con facilidad y, además, Fernando Díaz ha estado muy vivo en robar a la frontal del área una salida de pelota de Murcia y cederla a Francisco Sanz para hacer el tercero. Aun así, la Región de Murcia ha resurgido y, en un servicio de banda, Miguel Ángel Vicente se ha llevado un rebote de la defensa para recortar distancias con un chut raso. Y a falta de un minuto para el descanso, Juan José Moreno ha ejecutado un fuerte chut exterior que ha dado alas a su combinado para intentar cambiar el resultado en el segundo tiempo.

Una gran jugada individual de Juan Carlos Pontones, llegando hasta el palo de la portería de Murcia, no ha acabado entrando porque Mario Cárceles la ha podido sacar sobre la línea de gol. Castilla La Mancha ha sacado provecho de la pelota parada, puesto que en dos córneres y en un servicio de banda han llegado tres goles prácticamente consecutivos. Fernando Díaz ha mostrado su fuerte chut marcando el 2-4, mientras que Alejandro Muñoz ha conseguido su segundo gol desde fuera el área. El hat-trick lo ha marcado con un golazo desde tres cuartos de pista que ha entrado por la escuadra, imposible para Hugo Méndez. Los manchegos no han querido especular con el resultado y en el segundo tiempo han hecho el trabajo en sólo dos minutos. Una gran jugada individual de Fernando Díaz dentro del área ha servido para que Jorge Salcedo marcara el 2-7. A pesar de que la superioridad de Castilla La Mancha se ha hecho más evidente en la segunda parte, Murcia no ha renunciado al ataque y Juan José Moreno ha rematado una asistencia al segundo palo de Iván Inglés.

Fernando Díaz ha mostrado su calidad al deshacerse de la defensa y del portero para ampliar la diferencia. Un minuto después, Juan José Moreno ha marcado el último gol de Murcia y su hat-trick particular en una buena jugada individual. Y ya en los últimos tres minutos, Díaz todavía ha querido decir la suya al marcar un póquer de goles y cerrar una final redonda para Castilla La Mancha, muy superior a una Región de Murcia que no ha estado cómoda en ningún momento del duelo. En la entrega de premios, los alcaldes de Llívia y Alp han dado la copa de subcampeones a Murcia; mientras que el alcalde de Puigcerdà y el vicepresidente de la FCF, Josep Llaó, han entregado la copa de campeones a los castellano manchegos.

Ficha técnica:

REGIÓN DE MURCIA: Hugo Méndez Mohssine Hassani, Alejandro García, Miguel Ángel Vicente, Francisco Javier Salar, Mario Cárceles, Gonzalo Martínez, Borja Camacho, Jaime Rabadán, Iván Inglés, José María Moreno, Juan José Moreno.

CASTILLA LA MANCHA: Sergiu Ioan, Jorge Salcedo, Francisco Sanz, Juan Carlos Pontones, Carlos Martínez, Luis Gómez, Jesús Serrano, Juan Martín, Alejandro Muñoz, Fernando Díaz, Pablo García, Esteban García del Pino.

GOLES: Miguel Ángel Vicente (1-3, 15’); Juan José Moreno (2-3, 19’; 3-7, 32’; 4-8, 35’). Juan Carlos Pontones (0-1, 5’); Alejandro Muñoz (0-2, 8’); Francisco Sanz (0-3, 15’); Fernando Díaz (2-4, 23’); Alejandro Muñoz (2-5, 24’; 2-6, 25’); Jorge Salcedo (2-7, 27’); Fernando Díaz (3-8, 34’); Fernando Díaz (4-9, 37’; 4-10, 40’).

ARBITRO: Rogelio Pacheco Gómez y Bernardo Simon Benet (árbitros), Marcos Rueda Salcedo (3r árbitro) y Alberto López Muñoz (cronometrador).