UN CINEASTA (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 14 mayo 2018

Hoy he quedado con un amigo antiguo, Andrés Moret Urdampilleta, cineasta, que acaba de terminar un magno libro sobre José Luis Garci. Digo magno porque le ha ocupado muchos años –unos diez si no recuerdo mal- y porque en extensión también lo es. Apuesto a que no va la zaga, por lo que veo y por lo que me cuenta, en cuidado y en mimo, en calidad.

-A mí me dijo Eduardo Torres Dulce: “Haz un libro desde el corazón; no te pongas a investigar que si no no vas a acabar nunca”.

-Y tú te pusiste a investigar…

-Claro –se ríe Andrés.

Y el resultado es un libro de bastantes cientos de páginas, según pude calcular yo en el documento de Word que me enseñó. Un libro largo y profundo que le ha dejado extenuado.



-Es el último libro que voy a escribir. A partir de ahora voy a escribir guiones, que es lo que tengo que hacer.

Yo le he dicho que seguramente escribirá más libros, que lo que necesita es descanso. Tantos años y tanto esfuerzo a cualquiera le deja harto y sin ganas de continuar.



Me cuenta cómo surgió su libro sobre Garci:



-Yo estaba buscando un libro sobre él pero no encontraba ninguno, y entonces le pregunté a Torres Dulce y él me dijo que no lo encontraba porque no lo había. Y en ese mismo momento le dije que lo iba a escribir yo. Y así empecé.



Me parece una anécdota preciosa, un arranque maravilloso para ese libro.



Andrés y yo nos conocemos del verano, de Galicia, de Cabañas y Puentedeume, dos pueblos de la provincia de La Coruña. Creo que puedo hablar por los dos si digo que hemos sido muy felices en esos lugares, en verano.



A mi amigo se le ve dinámico y aplicado. Va con su ordenador a todas partes y me enseña la portada de dos libros sobre Somerset Maugham y John Ford que va a publicar una editorial de la que él es socio.



Andrés es agradable y se le ve eficiente, activo, cualidades que se atisbaban en Internet, en Linkedin por ejemplo. Va a resultar que el mundo virtual dice mucha verdad sobre nosotros, razón de más para cuidarlo.



Yo le llevé mi libro sobre La guerra de las galaxias, El mito renovado, que creo que le pega mucho (de hecho ya lo había comprado), y él me dijo que lo movería un poco en Estados Unidos en busca de un traductor o/y editor, algo que yo tengo en mente desde hace tiempo porque mucha gente me dice que este libro tendría éxito en inglés.



Nos despedimos, él va con mucha prisa, pero antes de irse tiene el detalle de invitarme. Quedamos en vernos muy pronto; sin duda tenemos intereses y aficiones comunes, aparte de una relación muy antigua que cada vez más se resuelve en buena amistad, entre la realidad y la virtualidad, todo hay que decirlo, porque tenemos mucho más contacto por Internet.



Ése otro buen tema para el blog, las relaciones que se desarrollan en la red y que luego se cimentan puntualmente en la realidad, sin excluir por esto buenos frutos, personales y profesionales.