El consejero pone en duda la voluntad del PP de llegar a un acuerdo al poner el foco en los trasvases

Lunes, 14 mayo 2018

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, considera que no será posible alcanzar un Pacto Nacional del Agua "poniendo el foco en una cuestión tan concreta como un trasvase".

Así ha reaccionado el consejero tras conocerse que el Partido Popular presentará "en pocos días" un documento sobre agua que ha acordado con sus presidentes autonómicos y regionales sobre cómo distribuir los recursos hídricos en España, que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases.

"Si ese documento vuelve a apoyarse en los trasvases entre las cuencas y, en particular, en el trasvase Tajo-Segura", el PP "vuelve a herrar y vuelve a poner el foco allí donde no hay que ponerlo y vuelve a destacar aquello que no hay que destacar", ha añadido.

Preguntado al respecto antes de participar en la presentación del Convenio de Acondicionamiento de Grano en Toledo, el consejero castellano-manchego ha lamentado que el PP vuelva a hablar "exclusivamente" de trasvase y olvide la planificación que, a su juicio, "es lo que realmente nos interesa".

"Los españoles lo que quieren es que se les dé una solución en lo que tiene que ver con la planificación y, si las condiciones de inicio impiden el acuerdo, yo creo que el que está proponiendo el acuerdo realmente es que no lo quiere", ha concluido Martínez Arroyo.