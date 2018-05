El consejero remarca que el ATC "reúne todos los condicionantes" para que no se construya

Martes, 15 mayo 2018

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha insistido este martes en que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares "reúne todos los condicionantes" para no ser edificado en la localidad conquense de Villar de Cañas pues, entre otras cosas, carece de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). "No hay ni positiva ni negativa".

"Es el relato del estrepitoso fracaso de la Administración General del Estado, que no busca soluciones y apuesta por un modelo energético contrario a lo que demanda la sociedad de Castilla-La Mancha", ha criticado el consejero castellano-manchego, que ha agradecido el compromiso de la sociedad civil de la región, que se manifestó el pasado fin de semana "en defensa de intereses de la región".

Y es que Martínez Arroyo, que en rueda de prensa ha explicado que el Consejo de Gobierno de este martes ha abordado la intención del Gobierno central de iniciar las obras del cementerio nuclear, ha recordado que en el caso de Villar de Cañas "no hay consenso para construir el ATC" --argumento que el Ejecutivo central usó para elegir Villar de Cañas-- pues "tanto la sociedad de Castilla-La Mancha como el Gobierno regional se vuelven a relevar ante la imposición y la previsión del Gobierno central de iniciar las obras del silo este 2018".

Es por ello que ha apelado al "sentido común", de la Administración central, insistiendo en que esta localidad conquense no es el mejor lugar desde punto de vista técnico y además los tribunales han anulado el POM y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no se ha pronunciado sobre el recurso que la Administración General del Estado ha interpuesto contra la decisión del Gobierno regional de ampliar la Laguna del Hito, cercana al silo.

"Se dan todos los condicionantes para que no se construya en Villar de Cañas", ha insistido el consejero, quien, preguntado sobre si han prosperado las labores iniciadas por el Gobierno regional en Europa para frenar su construcción, ha lamentado que el Gobierno central no haya transmitido la intención del Ejecutivo regional de ampliar ese espacio natural.

"La comunicación con las instituciones comunitarias es por medio del estado miembro y en este caso la administración central no ha trasmitido esa ampliación de la Laguna del Hito. No se pueden tomar decisiones hasta que el TSJCM no se pronuncie", ha concluido.