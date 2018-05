Dos concentraciones exigirán “la derogación de la reforma de las pensiones y compromiso=presupuesto"

Martes, 15 mayo 2018

sindicatos, en cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

María del Carmen Jiménez ha recordado que el propio ministro de Economía, Román Escolano, ha reconocido que “lo que dice el Pacto con el PNV es que hay un compromiso puntual, extraordinario, para subir las pensiones durante 2018 y 2019, no una vinculación de las pensiones al IPC”.

UGT y CCOO llevarán a cabo mañana la recogida de firmas para pedir que las pensiones se revaloricen automáticamente “con una subida vinculada al IPC y rechazan “el temido e injusto factor de sostenibilidad, que como ya sabemos supone ligar la prestación en el momento de jubilarse a la evolución de la esperanza de vida”.

A las 19:30 h. se llevará a cabo una concentración en Plaza de la Hispanidad con el lema el lema “Compromiso=Presupuesto, La lucha sigue, nos vemos en la calle ¡Ni una menos!”, será “una jornada de protesta, para exigir que los PGE para 2018 cumplan con el compromiso de 200 millones de euros anuales, acordado en el Pacto contra la Violencia de Género”, que aun siendo una cantidad insuficiente “serviría para avanzar en la aplicación de las 214 medidas aprobadas tras un año de debates”. Además de la concentración se realizarán talleres para niños.

La responsable de FeSP UGT Cuenca ha protestado por el incumplimiento del Gobierno en los PGE, “frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado la escalofriante cifra de 169 huérfanos menores de edad”.

Por eso ha exigido que se cumpla el compromiso de financiación, porque “sin el dinero prometido no se podrá hacer una política feminista, para educar en igualdad, prevenir la violencia machista desde la infancia, proteger y atender a las víctimas de violencia, para formar y sensibilizar a la judicatura, personal sanitario, docente y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para poder construir una sociedad más justa y libre”.

Para María del Carmen Jiménez el Gobierno nos engaña, “nos dicen que no hay dinero, pero no es que no haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras, como aumentar el presupuesto de Defensa en 819 millones y seguir financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del 51% de la población”.

Para ello la responsable de FeSP UGT Cuenca ha anunciado que le dirán al Gobierno “alto y claro, que no vamos a permitir que nuestros derechos queden en papel mojado”, ha concluido.