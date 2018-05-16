Más de 300 gimnastas participaron en la última fase del Circuito Provincial de Rítmica

Promovido por Diputación de Guadalajara y organizado por el Club Rítmica Infantado
Más de 300 gimnastas participaron en la última fase del VII Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica que promueve la Diputación de Guadalajara que tuvo lugar en el Polideportivo San José con organización el Club Infantado. Con la presencia de gimnastas de los grandes clubs del panorama nacional, el Polideportivo San José de nuestra capital acogió en intensas sesiones a las numerosas participantes de todos los niveles: desde el escolar, iniciación, promoción, Preferente B, Nacional Base, Niveles absoluto en conjunto e individual y conjuntos escolares que ofrecieron una gran demostración del trabajo realizado a lo largo de la temporada.
La jornada contó con la presencia del diputado de Deportes y Juventud, Lucas Castillo, que testimonió así el apoyo de la Institución Provincial a este tipo de competiciones que tienen tan alto número de participantes y son el reflejo más vistoso de la gran labor que vienen realizando los clubs a lo largo del año.
Las clasificaciones fueron las siguientes:
- SENIOR “A” INDIVIDUAL ARO: 1ª ALICIA ROBLES (KENQ), 2ª ANDREA RODRÍGUEZ (PARQUE CATALUÑA); 3ª CLASIFICADA: VANESA IBARRA (VELILLA).
- INFANTIL “A” EQUIPO MAZAS: 1ª CARLA GARCIA (ALGETE), 2ª ALBA LAZARO (INFANTADO), 3ª MARIA DIAZ (TORRIJOS).
- CADETE BASE CUERDA: 1ª LUCÍA SAENZ (INFANTADO), 2ª ELENA MORATILLA (INFANTADO), 3ª: CLAUDIA SAINZ (INFANTADO).
- SENIOR “A” INDIVIDUAL PELOTA: 1ª ALICIA ROBLES (KENQ).
- INFANTIL “A” EQUIPO CINTA: 1ª AITANA MORA (TORRIJOS), 2ª MARTA HUMANES (ARGANDA).
- ALEVIN “A” INDIVIDUAL CUERDA: 1ª AIMARA FAJARDO (INFANTADO), 2ª NATALIA HORCAJUELO (COSLADA).
- INFANTIL “A” EQUIPO CUERDA: 1ª ALBA LAZARO (INFANTADO), 2ª ADRIANA ESTEBAN (GOLDIAM BOADILLA), 3ª BLANCA INESTAL (ALGETE).
- ALEVIN BASE ARO: 1ª NEREA EVANGELIO (HUECAR), 2ª MARIA ARNAIZ (INFANTADO), 3ª ALBA VERA (TORRIJOS).
- INFANTIL BASE PELOTA: 1ª LAURA RUIZ (INFANTADO), 2ª ANA MARIA CIBANTOS (GREDOS-VALLESCAS), 3ª AITANA HERAS (INFANTADO).
- ALEVIN “A” INDIVIDUAL PELOTA: 1ª AIMARA FAJRADO (INFANTADO), 2ª NATALIA HORCAJUELO (COSLADA).
- JUNIOR “A” INDIVIDUAL MAZAS: 1ª LAURA ALHAMBRA (ALGETE)
- JUNIOR “A” EQUIPO ARO:, 1ª NORA GOMEZ-MANZANILLA (COSLADA), 2ª MARIA NUÑEZ (ALGETE).
- BENJAMIN BASE ML: 1ª LIZI LABADZE (INFANTADO), 2ª GABRIELA GUTIERREZ (GREDOS-VALLESCAS), 3ª AINHOA GARCIA (VELILLA).
- CADETE “B” PELOTA:1ª ANGELA HERNANDEZ (INFANTADO), 2ª ANGELA RODRIGUEZ (TORRIJOS), 3ª ISABEL NEREA HANTING (OLIMPO).
- SENIOR “B” ARO: 1ª BEATRIZ AVILA (OLIMPO), 2ª RAQUEL LORENTE (INFANTADO), 3ª PAULA HERNANDEZ-RANERA (OLIMPO).
- INFANTIL “B” PELOTA”:1ª LUCIA ROA (INFANTADO), 2ª MANUELA DIAZ (INFANTADO), 3ª MERCEDES MONROY (RITMICA MAS).
- CADETE “B” ARO:1ª LANLAN PENG (INFANTADO), 2ª MARINA GASCON (HUECAR), 3ª ANDREA DE LA HOZ (INFANTADO).
- CADETE PROMOCIÓN PELOTA: 1ª NAIARA CALLEJA (GREDOS-VALLECAS).
- JUVENIL PROMOCIÓN ARO: 1ª CARLA HERRERO (INFANTADO), 2ª ALMUDENA ROMERO (ESPERANZA CALVO).
- CADETE INICIACIÓN PELOTA: 1ª MAR GUERRERO (INFANTADO), 2ª LUCIA GARCIA (ALGETE), 3ª PATRICIA PARAVISINI (OLIMPO).
- ALEVIN INICIACION ML: 1ª ZOE GARCIA (INFANTADO), 2ª HAIZEA MIÑANBRES (OLIMPO), 3ª ENMA SOLIS (OLIMPO).
- BENJAMIN INICICIÓN ML: 1º GABRIEL VACA (INFANTADO), 2ª CLAUDIA SANTAMARIA (LEGANES), 3ª MARGARITA NASUSHKINA (GREDOS-VALLESCAS).
- JUVENIL INICIACIÓN ARO: 1ª PAULA SALAS (HUMANES), 2ª MARINA VALENCIANO (LEGANES), 3ª ALICIA DE INES (MIRAFLORES).
- MINIBENJAMIN ESCOLAR ML: 1ª JIMENA BLYA (INFANTADO), 2ª ROSALBA RDRIGUEZ (VILLA DE MADRID), 3ª MARIA PLATAS (KENQ).
- BENJAMIN ESCOLAR ML: 1ª AFRICA GARCIA (INFANTADO), 2ª ALBA HIGUERAS (INFANTADO), 3ª LAURA QUISPE (KENQ).
- PREALEVIN ESCOLAR ML: 1ª PAULA MAGRO (INFANTADO), 2ª CAROLINA ROMERO (HUMANES), 3ª SARA RODRIGUEZ (HUMANES).
- CONJUNTO SENIOR ABSOLUTO: 1º ALGETE.
- CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR CUERDA: 1º KENQ.
- CONJUNTO ALEVIN ESCOLAR 5 AROS: 1º EL CASAR.
- CONJUNTO INFANTIL COPA BASE CUERDA:1º KENQ.
- CONJUNTO JUVENIL COPA BASE AROS: 1º EDM ILLESCAS, 2º ARGANZUELA.
- CONJUNTO ALEVIN ABSOLUTO PELOTAS: 1º ALGETE A, 2º ALGETE M.
- ALEVIN “A” EQUIPOS ARO: 1ª ANA PLATAS (KENQ), 2ª ALBA DE LA CALLE (KENQ).
- JUNIOR “A” EQUIPO MAZAS: 1ª NORA GOMEZ-MANZANILLA (COSLADA), 2ª CLAUDIA DIEGUEZ (ALGETE).
- SENIOR “A” EQUIPO MAZAS: 1ª MIREYA DELGADO (ARGANDA), 2ª ANDREA OLIVARES (KENQ), 3ª LAIA LASTRA (ALGETE).
- JUNIOR “A” INDIVIDUAL CINTA: 1ª LAURA ALHAMBRA (ALGETE).
- ALEVIN “A” INDIVIDUAL ML: 1ª AIMARA FAJARDO (INFANTADO).
- SENIOR “A” EQUIPO PELOTA:1ª JIMENA BACHILLER (KENQ), 2ª LAIA LASTRA (ALGETE), 3ª MIRIAM RINCON (ARGANDA).
- INFANTIL “A” INDIVIDUAL ARO: 1ª GABRIELA GARCIA (ALGETE), 2ª LIDIA CHAVES (COSLADA), 3ª ANDREA MATAS (KENQ).
- ALEVIN “A” EQUIPO ML: 1ª ANA PLATAS (KENQ),2ª ALBA DE LA CALLE (KENQ).
- SENIOR “A” INDIVIDUAL CINTA:1ª ALICIA ROBLES (KENQ), 2ª CELIA TOVAR (ARGANZUELA), 3ª ANDREA RODRIGUEZ (PARQUE CATALUÑA).
- JUNIOR “A” INDIVIDUAL PELOTA: 1ª LAURA ALHAMBRA (ALGETE).
- ALEVIN “B” PELOTA: 1ª CLAUDIA LOPEZ (INFANTADO), 2ª DANA MELLADO (HUECAR), 3ª INES LOPEZ (INFANTADO).
- BENJAMIN “A” MASULINO ML: 1º ISMAEL GOMEZ (HUECAR).
- INFANTIL “A” INDIVIDUAL MAZAS: 1ª ANDREA MATAS (KENQ), 2ª LIDIA CHAVEZ (COSLADA), 3ª GABRIELA GARCIA (ALGETE).
- SENIOR “A” EQUIPO ARO: 1ª IRENE ROSALES (ALGETE), 2ª ANDREA OLIVARES (KENQ), 3ª MARTA RINCON (ARGNDA).
- JUNIOR “A” INDIVIDUAL ARO: 1ª LAURA ALHAMBRA (ALGETE).
- SENIOR “A” INDIVIDUAL MAZAS: 1ª CELIA TOVAR (ARGANZUELA), 2ª VANESA IBARRA (VELILLA), 3ª ALICIA ROBLES (KENQ).
- JUVENIL BASE MAZAS: 1ª LARA VELASCO (KIARA), 2ª LAURA SILVA (LEGANES), 3ª ESTRHER MOLINA (KIARA).
- BENJAMIN “A” MASCULINO PELOTA: 1ª CLASIFICADA: ISMAEL GOMEZ (HUECAR).
- INFANTIL “A” INDIVIDUAL CINTA: 1ª LIDIA CHAVEZ(COSLADA), 2ª ANDREA MATAS (KENQ), 3ª GABRIELA GARCIA (ALGETE).
- PREBENJAMIN BASE ML:1ª: LIDIA CABEZA (PARQUE CATALUÑA), 2ª NAIARA DOMINGUEZ (PARQUE CATALUÑA), 3ª CAYETANA LUQUE (PARQUE CATALUÑA).
- INFANTIL “B” CUERDA:1ª INES ALBARELLOS (INFANTADO), 2ª ISABELA CHERAN (INFANTADO), 3ª LETICIA ACEBRON (INFANTADO).
- INFANTIL “B” ARO: 1ª MACARENA BALDERAS (INFANTADO), 2ª CLAUDIA RUIZ (INFANTADO), 3ª LUCIA RATIA (INFANTADO).
- PREALEVIN “B” PELOTA:1ª DANIELA TORO(OLIMPO), 2ª DANIELA GONZALEZ (OLIMPO).
- ALEVIN “B” CUERDA: 1ª AINARA HUETE (HUECAR), 2ª AINHOA FERNANDEZ (RITMICA MAS).
- PREBENJAMIN “B” ML: 1ª :YASHIRA ORTEGA (OLIMPO).
- INFANTIL PROMOCIÓN MAZAS: 1ª ALEXANDRA PAVEL (INFANTADO).
- 2ª CLASIFICADA: ARIADNA CARCHENILLA (INFANTADO).
- CADETE INICIACIÓN MAZAS: 1º: CARLOS CELADA (INFANTADO), 2ª AINHOA IGLESIAS (INFANTADO).
- CADETE INICIACIÓN PELOTA:1ª INES LERGA (COSLADA), 2ª VANESA CORTESANO (HUMANES), 3ª NURIA NAW JA DIB (KIARA)
- ALEVIN INICIACIÓN PELOTA: 1ª MARIAN GOMEZ (HUMANES), 2ª ELENA GARCIA (LEGANES), 3ª SARA CAMBELO (LEGANES).
- PREALEVIN INICIACION ML: 1ª ELSA GARCIA (LEGANES), 2ª LEYRE GARCIA (LEGANES), 3ª ADRIANA OVIEDO (KIARA).
- INFANTIL INICIACIÓN ML: 1ª PAULA PEREZ (KENQ), 2ª LUCIA SERNA (INFANTADO), 3ª BLANCA MARTINEZ (INFANTADO).
- JUVENIL ESCOLAR MAZAS: 1ª AINHOA RUIZ (KENQ), 2ª ANGELA MORENO (HUECAR), 3ª ANDREA FIGUEROA (HUECAR).
- INFANTIL ESCOLAR CUERDA: 1ª FREYSLISMA COROMOTO (INFANTADO), 2ª NAZAREHT ALBERTO (HUECAR), 3ª ROCIO LARRAÑAGA (ALGETE).
- ALEVIN ESCOLAR ML: 1ª AITANA NIETO (TORRIJOS), 2ª JIMENA QUERO (TORRIJOS), 3ª NEREA PACHECO (MIRAFLORES).
- PREBENJAMIN ESCOLAR ML: 1ª DANIELA CARRO (KENQ), 2ª EVA GONZALEZ (TORRIJOS), 3ª YASMINA LABRADAS (VILLA DE MADRID).
- CONJUNTO ESCOLAR PREBENJAMIN ML:1º DREAMBOX.
- CONJUNTO ESCOLAR BENJAMIN ML: 1º ALGETE, 2º DREAMBOX, 3º PARQUE CATALUÑA.
- CONJUNTO ALEVIN BASE PELOTAS: 1º ALUCHE.
- CONJUNTO CADETE BASE AROS: 1º ALUCHE.
- CONJUNTO JUNIOR ABSOLUTO 5 CINTAS: 1º ALCOBENDAS-CHAMARTIN, 2º ALEGETE
- CONJUNTO INFANTIL ABSOLUTO 5 AROS: 1º ALGETE