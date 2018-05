UN NUEVO PERIODISMO (Por Eduardo Martínez Rico)

Miércoles, 16 mayo 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Ahora que acaba de morir Tom Wolfe, gran escritor, gran periodista, creador del “Nuevo Periodismo”, se me ocurre realizar una pequeña reflexión sobre el periodismo, algo que tenía guardado en mi mente, pendiente de hacer aquí, y que ahora creo que es un buen momento.



¿El periodismo está en crisis? Parece evidente. Al menos lo ha estado. ¿Se está recuperando? Depende de a quién le preguntes. El otro día yo se lo pregunté a Antonio Lucas y me dijo que no, que todavía no hay recuperación, al menos en los periódicos nacionales. “En los periódicos regionales puede que el público sea más fiel”, me dijo.



¿El periodismo está muerto? Esto se ha llegado a decir. He llegado a oír que los periódicos eran “muertos vivientes”. Supongo que se referían a los periódicos de papel. En mi opinión en la crisis del periodismo ha sido clave, fundamental, la crisis general, y también la revolución de las nuevas tecnologías. Pero pienso que mucho más lo primero que lo segundo, porque lo segundo, creo e intuyo, le va a acabar favoreciendo, y mucho.



Tanto Pedro J. Ramírez como Luis María Anson declararon, por la misma época –alrededor de 2008, que fue cuando se puede fijar el principio de la crisis-, que se aproximaba una época dorada del periodismo. Muchos creen que esto no es cierto, pero yo sí lo pienso. Es verdad que soy un hombre muy positivo y optimista, pero lo pienso.



Creo que las nuevas tecnologías, que le podían haber hecho mucho daño al principio –tal vez todavía-, le van a ayudar, le van a catapultar al periodismo. Tiene razón, a mi modo de ver, Pedro J. cuando dice que los dispositivos móviles –tabletas, teléfonos móviles, son ideales para el periodismo-. Hoy la gente lee el periódico por supuesto en la tableta pero también, por supuesto, en el móvil. Tengo compañeros escritores y periodistas, como Alan Romero o Jesús Nieto, que escriben directamente en el móvil. Yo no lo he hecho todavía, pero seguro que lo haré.



El “Nuevo Periodismo” de Tom Wolfe llevaba la narrativa al periodismo, y el periodismo a la narrativa. Hacía arte con el periodismo. Ya se puede decir que Umbral, Raúl del Pozo, Manuel Vicent… hacían o hacen “periodismo de arte”, o “nuevo periodismo”. Umbral citaba a Lázaro Carreter cuando éste hablaba de “prosa de arte”, y estos nombres que he citado hacían o hacen prosa de arte. La “calidad de página” que decía Julián Marías y que también citaba Umbral, siempre dándole vueltas al mismo concepto porque era la esencia de su trabajo.



Llevo muchos años metido en el periodismo, de forma constante, pero en algunos períodos con más o menos intensidad. Sé que los tiempos han sido, son duros. La publicidad, que brilla en el periódico en mi opinión –los anuncios se ven muy bien, se disfrutan incluso-, supongo que no está tan bien pagada como antes con el papel. Los ingresos más fuertes venían precisamente por el papel, y ésta está desapareciendo.



Sospecho que hay más lectores que nunca, pero pocos pagan el periódico, y es difícil cobrárselo. Sin embargo, creo que se encontrará la manera, una forma satisfactoria para todos.



La realidad es que nunca ha habido tantas facilidades tecnológicas para hacer periodismo, para leerlo, para verlo. Eso llevará a algún destino y dejará sus frutos. Las cosas caen por su propio peso.



Tal vez el verdadero “Nuevo Periodismo” lo estemos inaugurando nosotros, entre tantas dificultades, como un parto doloroso y feliz.