El Atlético Tomelloso comienza una nueva etapa con la vuelta de Cristóbal Moraga a la presidencia

Jueves, 17 mayo 2018

Fútbol: Tercera División

DEPORTES | El Día 08:45 |



Cristóbal Moraga está de vuelta. Fiel a la oratoria que le caracteriza, el flamante presidente compareció por primera vez ante los medios para repasar los motivos de su marcha, argumentar su vuelta y dar algunas pinceladas del nuevo proyecto. Se le veía ilusionado al mandatario auriverde después de cinco meses que “se me han hecho eternos”. Y es que si por él fuera, mañana mismo pondría en marcha toda la rutina con las pilas cargadas y con ilusión nueva. Porque si por algo se caracteriza Moraga es por ir de frente, decir lo que piensa y tener las ideas muy claras.

“Es un placer volver a estar con vosotros después de estos eternos cinco meses. Vuelvo porque creo que tenía que hacerlo, porque mi sitio está aquí y porque he estado seis años dirigiendo este proyecto” explicaba Cristóbal Moraga. “¿Qué ha cambiado?” preguntaba al aire el flamante presidente. “Pues sí han cambiado cosas. Ha dado tiempo para reflexionar y ver las cosas desde otras perspectivas. Se han regularizado una serie de cosas como el asunto de la publicidad, y se han matizado otras diferencias”. Por eso y porque “este club necesita un rumbo, alguien que dé la cara, que lo represente y que esté disponible las 24 horas para este club”.

No se escondía a la hora de decir que “a más de uno no le hace gracia que vuelva, pero tengo mucho apoyo y mucho cariño de mucha gente que reconoce el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que estoy haciendo. En los momentos malos vi dónde están las personas que de verdad me apoyan”. Además, sobre su candidatura, Moraga explicaba que “comentándolo con mis compañeros decidimos que me presentara, una junta que ha estado ahí, firme y en un año muy difícil, sobre todo en lo deportivo”.

Con ilusión, ganas y fuerza

Aseguraba, por otro lado, que “tengo ganas y muchas fuerzas. Soy una persona que tengo claro el rumbo y mis ideas; trabajar, tomar decisiones, creo que tengo cierta experiencia y las cosas claras en todos los proyectos; deportivo, social, económico…”. Y, por supuesto, queriéndolo dejar bien claro, porque “el Atlético Tomelloso es una entidad envidiada y envidiable”.

Confianza en Darío

Cuestionado por la continuidad del entrenador en un año tan complicado, Cristóbal Moraga mostraba su confianza en el trabajo realizado hablando de seguir una línea continuista. “Hace dos días que terminamos. El viernes hablaremos con unos cuantos jugadores, pero tengo claro que la línea tiene que ser continuista. Tengo claro que Darío es ejemplar, buen entrenador y que quizá este año, al igual que yo, se ha podido equivocar en algunas decisiones. No es el planteamiento de este club condenar a nadie por un mal año, sí por falta de trabajo o actitud, pero no es el caso. Tiene toda mi confianza y la continuidad está por hablar y negociar. Todos sabemos que este año ha sido un fracaso y el primer equipo es el motor de esta institución”.

Por eso, en cuanto a bajas y altas de jugadores “habrá cambios. Todo se hará viendo lo mejor para el club. Nadie tiene el futuro asegurado por llamarse Pedro o llamarse Juan, pero tampoco podemos traer todos los años veinte jugadores. Debemos mantener jugadores y darles confianza”.

Objetivos

“Ahora mismo no podemos hablar de objetivos. Ya veremos dónde podemos estar o a qué podemos aspirar. La liga es cada vez más competitiva y este año no nos vamos a hipotecar desde el principio. El objetivo inicial será salvarse porque por vender ilusión quizá se malentendió este año que ha terminado. En cualquier caso, tenemos que valorar muchas cosas”.